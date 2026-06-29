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Giriş Tarihi: 29.06.2026 18:47

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle!

"Altı Üstü İstanbul" dizisinin 3. bölümü bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan dizi, üçüncü bölümüyle merak uyandırmaya devam ediyor. "Altı Üstü İstanbul 3. bölüm izle" aramaları şimdiden yoğun ilgi görüyor. İstanbul'un farklı hikâyelerini ekrana taşıyan yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İşte yeni bölüme dair detaylar…

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ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle!

"Altı Üstü İstanbul" dizisinin 3. bölümü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni yapımlardan biri olan dizi, üçüncü bölümüyle ekranlara gelirken izleyicilerin ilgisini toplamayı sürdürüyor. "Altı Üstü İstanbul 3. bölüm izle" aramaları da gündemde öne çıkıyor. İstanbul temalı dramatik hikâyesiyle dikkat çeken yapım, yeni bölümüyle merak uyandırıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle!

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE

Altı Üstü İstanbul 3.bölümüyle ATV ekranlarında! Dizinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/alti-ustu-istanbul

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ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle!

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3. BÖLÜM ÖZETİ:

Yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskını sonucunda Galip, herkesi yatıştıracağını düşündüğü bir teklifte bulunur. Bunun sonucunda tüm gençler artık aynı formanın altında, Boğazın Fırtınası takımında buluşur.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle!

Ancak yangın gecesine dair cevaplanmamış sorular Emir'in aklını kurcalamaktadır. Naz başta olmak üzere herkesin sırtını döndüğü Uzay, masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır. Emir ise artık gerçeğe sadece bir adım uzaklıktadır…

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: ATV ile Altı Üstü İstanbul yeni bölüm izle!

Diğer tarafta Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar. Fakat bilmediği şey, onun da hedefte olduğudur; intikam ateşiyle hareket eden biri daha vardır. Gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortam, yerini ölüm kalım mücadelesine bırakır. Emir ve Uzay kendilerini ölümle burun buruna oldukları bir felaketin içinde bulur.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL

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