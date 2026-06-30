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Haberler Fotohaber Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm Fragman | ''Hocam yardım et ne olur...'' ATV ile yeni bölüm tanıtımı!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 00:03 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 00:04

Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm Fragman | ''Hocam yardım et ne olur...'' ATV ile yeni bölüm tanıtımı!

Altı Üstü İstanbul dizisi, ATV ekranlarında yayınlanan 3. bölümüyle izleyiciyi ekran başına topladı. Yayın hayatına hızlı bir başlangıç yapan yapım, sürükleyici hikâyesi ve oyuncu performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler şimdiden yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, Altı Üstü İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm Fragman | ’’Hocam yardım et ne olur...’’ ATV ile yeni bölüm tanıtımı!

TV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, 3. bölümüyle izleyicilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İstanbul'un farklı yaşam öykülerini konu alan dizi, son bölümde yaşanan gelişmelerle dikkat çekti. Yeni bölümde hikâyenin nasıl ilerleyeceğini merak eden izleyiciler, Altı Üstü İstanbul 4. bölüm fragmanı için gelecek açıklamalara odaklandı. Yapımın yeni tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığı ise yakından takip ediliyor.

Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm Fragman | ’’Hocam yardım et ne olur...’’ ATV ile yeni bölüm tanıtımı!

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 4.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Altı Üstü İstanbul 4.bölümüyle ATV ekranlarında bekleniyor! Dizinin 4.bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/alti-ustu-istanbul

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Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm Fragman | ’’Hocam yardım et ne olur...’’ ATV ile yeni bölüm tanıtımı!

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3. BÖLÜM ÖZETİ:

Yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskını sonucunda Galip, herkesi yatıştıracağını düşündüğü bir teklifte bulunur. Bunun sonucunda tüm gençler artık aynı formanın altında, Boğazın Fırtınası takımında buluşur.

Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm Fragman | ’’Hocam yardım et ne olur...’’ ATV ile yeni bölüm tanıtımı!

Ancak yangın gecesine dair cevaplanmamış sorular Emir'in aklını kurcalamaktadır. Naz başta olmak üzere herkesin sırtını döndüğü Uzay, masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır. Emir ise artık gerçeğe sadece bir adım uzaklıktadır…

Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm Fragman | ’’Hocam yardım et ne olur...’’ ATV ile yeni bölüm tanıtımı!

Diğer tarafta Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar. Fakat bilmediği şey, onun da hedefte olduğudur; intikam ateşiyle hareket eden biri daha vardır. Gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortam, yerini ölüm kalım mücadelesine bırakır. Emir ve Uzay kendilerini ölümle burun buruna oldukları bir felaketin içinde bulur.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ALTI ÜSTÜ İSTANBUL #ATV

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