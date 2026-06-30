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Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm Fragman | ''Hocam yardım et ne olur...'' ATV ile yeni bölüm tanıtımı!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 00:03
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 00:04
Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm Fragman | ''Hocam yardım et ne olur...'' ATV ile yeni bölüm tanıtımı!
Altı Üstü İstanbul dizisi, ATV ekranlarında yayınlanan 3. bölümüyle izleyiciyi ekran başına topladı. Yayın hayatına hızlı bir başlangıç yapan yapım, sürükleyici hikâyesi ve oyuncu performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler şimdiden yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, Altı Üstü İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?