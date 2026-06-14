Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor, hangi gün? ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Altı Üstü İstanbul", dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği hikâyesiyle izleyiciyi İstanbul'un karmaşık, hareketli ve duygusal atmosferinde sürükleyici bir yolculuğa davet edecek.