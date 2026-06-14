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Haberler Fotohaber Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor, hangi gün? ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu
Giriş Tarihi: 14.06.2026 13:14 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 13:15

Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor, hangi gün? ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu

Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor sorusu, ATV ekranlarının yeni ve iddialı yapımını merakla bekleyen televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan projenin ilk bölüm yayın tarihi, yayın günü, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi netlik kazandı. İşte Altı Üstü İstanbul dizisi oyuncuları ve konusu.

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Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor, hangi gün? ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Altı Üstü İstanbul dizisi için geri sayım resmen sona erdi. İstanbul'un kenar mahallelerinde filizlenen bir mücadeleyi ve gençlerin sınanan dostluklarını mercek altına alan yapım, modern şehir hayatının acımasız gerçeklerini ekrana taşıyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek dramatik unsurlarla bezeli dizi, güçlü prodüksiyonuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor, hangi gün? ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLIYOR VE HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Ekran ömrüne çarpıcı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Altı Üstü İstanbul dizisi, 15 Haziran 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor.

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Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor, hangi gün? ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Altı Üstü İstanbul", dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği hikâyesiyle izleyiciyi İstanbul'un karmaşık, hareketli ve duygusal atmosferinde sürükleyici bir yolculuğa davet edecek.

Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor, hangi gün? ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide genç isimlerle usta oyuncular bir araya geliyor.

Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor, hangi gün? ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş oyuncu kadrosunda;

Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor, hangi gün? ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu

Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.

Altı Üstü İstanbul ne zaman başlıyor, hangi gün? ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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