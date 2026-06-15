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Haberler Fotohaber Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 09:08

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV ekranlarının yeni sezon bombası Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu ile televizyon dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Güçlü senaryosu ve dev prodüksiyonuyla bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan yapım, şimdiden arama motorlarında trend listelerine girdi. Peki, Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?

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Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?

Televizyon izleyicilerini Pazartesi akşamları ekran başına kilitlemeye hazırlanan iddialı dizi, modern şehir hayatının acımasız gerçeklerini gözler önüne serecek. Kenar mahallelerden lüks yaşamlara uzanan derin tezatlıkları merkezine alan hikaye, zengin kadrosuyla dikkat çekiyor. Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu ile listeleri altüst etmeye geliyor.

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un kenar mahallelerinde filizlenen zorlu bir varoluş mücadelesini konu alan dizi, seyirciye "İstanbul'un altı üstüne geldiğinde geriye ne kalır?" sorusunun yanıtını aratıyor. Hikayenin merkezinde, yoksul mahallesinden ve sefaletten kurtulmanın tek yolunu futbol olarak gören Emir yer alıyor.

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Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?

Emir ve bir grup arkadaşının hayallerine ulaşma çabası; güç, para, ihanet ve karanlık pazarlıkların gölgesinde büyük bir savaşa dönüşüyor. Gençlerin dostlukları, aşkları ve aldıkları geri dönüşü olmayan kararlar, birbirlerinin kaderini tamamen değiştirecek bir girdap yaratıyor.

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş oyuncu kadrosunda;

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?

Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 1. BÖLÜM ÖZETİ

İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr.

Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir.

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?

En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir.

Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?

Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulurlar.

İlk karşılaşma sert geçer. Naz ve Melek… Uzay ve Emir…

Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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