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Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:01
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 09:08
Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?
ATV ekranlarının yeni sezon bombası Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve konusu ile televizyon dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Güçlü senaryosu ve dev prodüksiyonuyla bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan yapım, şimdiden arama motorlarında trend listelerine girdi. Peki, Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunda kimler var?