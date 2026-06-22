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Haberler Fotohaber Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlarda! ATV ile Altı Üstü İstanbul 2.bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 22.06.2026 19:39

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlarda! ATV ile Altı Üstü İstanbul 2.bölüm izle ekranı

İlk bölümüyle dikkat çeken ve izleyicinin yakın takibinde yer almayı başaran Altı Üstü İstanbul dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile akıllarda yer edinen yeni dizi hakkında yapılan sorgulamalar devam ediyor. İşte öne çıkan "Altı Üstü İstanbul 2. bölüm izle" aramasının detayları…

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Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlarda! ATV ile Altı Üstü İstanbul 2.bölüm izle ekranı

İlk bölümü ile yayın hayatına başarılı bir adım atan Altı Üstü İstanbul dizisinin, 2.bölüm izle aramaları izleyicilerin gündeminde yer aldı. Böylece Altı Üstü İstanbul 2. bölüm izle seçeneğiyle ATV ekranlarındaki yayın durumu ön plana çıktı. Dramatik hikâyesi ve İstanbul temasıyla dikkat çeken yeni yapım, izleyicilerin yakın takibinde bulunuyor.

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlarda! ATV ile Altı Üstü İstanbul 2.bölüm izle ekranı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 2.BÖLÜM İZLE

Altı Üstü İstanbul ikinci bölümüyle ATV ekranlarında! Dizinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/alti-ustu-istanbul

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Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlarda! ATV ile Altı Üstü İstanbul 2.bölüm izle ekranı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Galip'in Emir'e yaptığı transfer teklifi mahallede bomba etkisi yaratır. Ancak futbolu bırakmaya karar veren Emir'i yeniden sahalara döndürmek hiç kolay olmayacaktır. Hasan, Sado, Mert ve Melek, onun bu fırsatı kaçırmaması için uğraşırken, Uzay ise Emir'in takıma katılmasını engellemek için her yolu denemeye hazırdır.

Uzay kendi hayatını riske atacak hamleler yapıyordur. Artık gözünü karartmıştır. Ama en büyük hamlesini sona saklamıştır.

Emir ve Naz'ın hayatı tehlikededir ve tüm mahalle onları kurtarmaya çalışırken bu tehlikenin sonu başka sırların da gün yüzüne çıkmasına sebep olur. Fahriye geçmişinden birisiyle karşılaşır. Ancak tek ortaya çıkan sır da bu olmayacaktır.

Emir'in öğreneceği bir gerçek başta onu ve sonra onu yalnız bırakmayacak olan Ziyankar'ı harekete geçirir. Artık hamle yapma sırası Emir'dedir. Bu defa korkması gereken kişi Uzay ve Galip'tir...

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlarda! ATV ile Altı Üstü İstanbul 2.bölüm izle ekranı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un kenar mahallelerinde filizlenen zorlu bir varoluş mücadelesini konu alan dizi, seyirciye "İstanbul'un altı üstüne geldiğinde geriye ne kalır?" sorusunun yanıtını aratıyor. Hikayenin merkezinde, yoksul mahallesinden ve sefaletten kurtulmanın tek yolunu futbol olarak gören Emir yer alıyor.

Emir ve bir grup arkadaşının hayallerine ulaşma çabası; güç, para, ihanet ve karanlık pazarlıkların gölgesinde büyük bir savaşa dönüşüyor. Gençlerin dostlukları, aşkları ve aldıkları geri dönüşü olmayan kararlar, birbirlerinin kaderini tamamen değiştirecek bir girdap yaratıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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