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Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlarda! ATV ile Altı Üstü İstanbul 2.bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 22.06.2026 19:39
Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlarda! ATV ile Altı Üstü İstanbul 2.bölüm izle ekranı
İlk bölümüyle dikkat çeken ve izleyicinin yakın takibinde yer almayı başaran Altı Üstü İstanbul dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile akıllarda yer edinen yeni dizi hakkında yapılan sorgulamalar devam ediyor. İşte öne çıkan "Altı Üstü İstanbul 2. bölüm izle" aramasının detayları…