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Haberler Fotohaber Altın Fiyatları 19 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 06:37 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 06:41

Altın Fiyatları 19 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan sıcak gelişmelerin ardından iç piyasada hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından en çok merak edilen 19 Haziran 2026 altın fiyatları netleşti. Haftanın bu kritik işlem gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları anlık verilerle listelendi.

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Altın Fiyatları 19 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

Ons altın ve döviz kurundaki dalgalanmalar, yurt içindeki ziynet eşyası piyasasını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Güne hareketli başlayan kıymetli metallerde, alım satım yapmak isteyenler güncel rakamları yakından takip ediyor. Ekonomi koridorlarından alınan son dakika bilgileri doğrultusunda bugünkü canlı altın kuru verileri gündemde.

Altın Fiyatları 19 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bugün yarım altın 20.444,00 TL alış, 20,685,00 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor. Yatırım portföylerinin demirbaşı olan tam altın ise 40.787,00 TL alış seviyesinden güne başlarken, satış yönünde 41.275,00 TL sınırından işlem görüyor.

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Altın Fiyatları 19 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Düğün sezonunun vazgeçilmezi ve küçük birikimcilerin ilk tercihi olan çeyrek altın, ons ve gram altın fiyatlarındaki düşüş doğrudan fiyatlarına yansıttı. Güncel piyasa verilerine göre çeyrek altın bugün 10.231,00 TL alış ve 10.358,00 TL satış fiyatı üzerinden el değiştiriyor.

Altın Fiyatları 19 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Yatırımcıların güvenli limanı olan gram altın, ons fiyatındaki küresel toparlanmanın da etkisiyle güne düşük bir seyirle başladı. Serbest piyasada 19 Haziran 2026 sabahı itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.223,35 TL seviyesinden işlem görürken, satış fiyatı ise 6.224,22 TL olarak tabelalara yansıdı.

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Altın Fiyatları 19 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
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Altın Fiyatları 19 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Altın Fiyatları 19 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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