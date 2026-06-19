Altın Fiyatları 19 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Düğün sezonunun vazgeçilmezi ve küçük birikimcilerin ilk tercihi olan çeyrek altın, ons ve gram altın fiyatlarındaki düşüş doğrudan fiyatlarına yansıttı. Güncel piyasa verilerine göre çeyrek altın bugün 10.231,00 TL alış ve 10.358,00 TL satış fiyatı üzerinden el değiştiriyor.