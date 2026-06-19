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Altın Fiyatları 19 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 06:41
Altın Fiyatları 19 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Küresel piyasalarda yaşanan sıcak gelişmelerin ardından iç piyasada hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından en çok merak edilen 19 Haziran 2026 altın fiyatları netleşti. Haftanın bu kritik işlem gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları anlık verilerle listelendi.