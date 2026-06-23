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ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam...
Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:38
ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam...
Altın fiyatları 23 Haziran 2026 Salı günü yatırımcılar ve alım-satım yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında değişime neden olabiliyor. Günün ilk saatlerinde güncellenen altın fiyatları, yatırım kararlarını şekillendiren önemli veriler arasında yer alıyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte güncel alış ve satış rakamları da netlik kazandı.