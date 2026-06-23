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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam...
Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:38

ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam...

Altın fiyatları 23 Haziran 2026 Salı günü yatırımcılar ve alım-satım yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında değişime neden olabiliyor. Günün ilk saatlerinde güncellenen altın fiyatları, yatırım kararlarını şekillendiren önemli veriler arasında yer alıyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte güncel alış ve satış rakamları da netlik kazandı.

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ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam...

Güvenli liman olarak görülen sarı metal, 23 Haziran 2026 tarihinde de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları anlık olarak takip edilirken piyasalardaki son durum merak ediliyor. Güncel fiyatlarda yaşanan değişimler hem yatırımcıların hem de düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın almayı planlayanların yakından izlediği konular arasında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam...

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.206,74 TL
SATIŞ: 6.207,63 TL

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ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 10.194,00 TL
SATIŞ: 10.300,00 TL

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ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam...

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 20.369,00 TL
SATIŞ: 20.555,00 TL

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ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam...

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 40.639,00 TL
SATIŞ: 41.041,00 TL

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ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam...

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 41.973,00 TL
SATIŞ: 42.605,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam...
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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