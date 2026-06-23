ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam...

Güvenli liman olarak görülen sarı metal, 23 Haziran 2026 tarihinde de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları anlık olarak takip edilirken piyasalardaki son durum merak ediliyor. Güncel fiyatlarda yaşanan değişimler hem yatırımcıların hem de düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın almayı planlayanların yakından izlediği konular arasında bulunuyor.