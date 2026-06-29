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Haberler Fotohaber Altın Fiyatları 29 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 06:55

Altın Fiyatları 29 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik iç piyasayı doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 29 Haziran 2026 Pazartesi günü güncel tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum ve Kapalıçarşı canlı altın kurları.

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Altın Fiyatları 29 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

Yeni haftanın ilk işlem gününde değerli metaller, son haftada görüldüğü üzere yatay bir seyir izliyor. Haftanın açılışıyla birlikte kuyumcularda ve serbest piyasada hareketlilik başladı. Güvenli liman altındaki anlık değişimleri, alış-satış makas aralıklarını yatırımcılar takip ediyor.

Altın Fiyatları 29 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM VE 29 HAZİRAN VERİLERİ

Serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da işlem gören gram altın, 29 Haziran 2026 sabahında 6.101TL seviyelerinden güne başladı. Satış fiyatı ise 5102 TL'den işlem görüyor.

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Altın Fiyatları 29 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

ÇEYREK VE YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yatırım ve takı amacıyla en çok tercih edilen sarrafiye ürünlerinde de fiyatlar geriledi. Bugün çeyrek altın satış fiyatı 10.044 TL seviyesine kadar çekilirken, alış fiyatı ise 10.143 TL bandında dalgalanıyor.

Yarım altın tarafında ise satış fiyatı 20.243 TL olarak güncellenerek alıcı bulmaya devam ediyor.

Altın Fiyatları 29 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.072,27 Dolar

SATIŞ: 4.072,84 Dolar

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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