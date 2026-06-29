Altın Fiyatları 29 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

ÇEYREK VE YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yatırım ve takı amacıyla en çok tercih edilen sarrafiye ürünlerinde de fiyatlar geriledi. Bugün çeyrek altın satış fiyatı 10.044 TL seviyesine kadar çekilirken, alış fiyatı ise 10.143 TL bandında dalgalanıyor.

Yarım altın tarafında ise satış fiyatı 20.243 TL olarak güncellenerek alıcı bulmaya devam ediyor.