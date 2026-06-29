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Altın Fiyatları 29 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 06:55
Altın Fiyatları 29 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik iç piyasayı doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 29 Haziran 2026 Pazartesi günü güncel tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum ve Kapalıçarşı canlı altın kurları.