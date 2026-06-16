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Giriş Tarihi: 16.06.2026 06:54

Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 16 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Altın fiyatları 16 Haziran 2026 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurundaki hareketlilik, sarı metaldeki yön arayışını sürdürürken gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış rakamları merak konusu oldu. Piyasaların açılmasıyla birlikte altının güne yükselişle mi yoksa düşüşle mi başladığı araştırılıyor. İşte, güncel altın fiyatları ve son değişimler...

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Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 16 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Altın piyasasında hareketli seyir devam ederken 16 Haziran 2026 tarihli güncel fiyatlar belli olmaya başladı. Özellikle gram altın ve çeyrek başta olmak üzere yarım, tam ve Cumhuriyet altınının anlık değerleri yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve ons altındaki dalgalanmalar iç piyasadaki fiyatlamaları etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 16 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

16 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.620,00
SATIŞ: 10.754,00

Altın fiyatları gün içinde anlık olarak değişmektedir.

16 Haziran 2026 Salı "canlı altın fiyatları için tıklayınız"

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Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 16 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.427,22
SATIŞ: 6.428,13

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Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 16 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 43.666,00
SATIŞ: 44.321,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 16 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.371,00
SATIŞ: 42.873,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 16 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.254,00
SATIŞ: 21.489,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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