Haberler
Fotohaber
Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 16 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Giriş Tarihi: 16.06.2026 06:54
Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 16 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Altın fiyatları 16 Haziran 2026 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurundaki hareketlilik, sarı metaldeki yön arayışını sürdürürken gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış rakamları merak konusu oldu. Piyasaların açılmasıyla birlikte altının güne yükselişle mi yoksa düşüşle mi başladığı araştırılıyor. İşte, güncel altın fiyatları ve son değişimler...