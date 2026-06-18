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Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:27

Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altın fiyatları 18 Haziran 2026 Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler iç piyasadaki altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan son değişimler günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte altının yönü yeniden merak konusu oldu.

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Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Güvenli liman olarak görülen altın, haftanın son işlem günlerine yaklaşılırken yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler, alım ve satım yapmayı planlayanlar tarafından yakından izleniyor. ABD Merkez Bankası'nın para politikalarına ilişkin beklentiler ve küresel ekonomik gelişmeler altın piyasasında fiyatlamaları etkilemeyi sürdürürken, 18 Haziran 2026 güncel altın fiyatları da belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

18 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.645,00 TL
SATIŞ: 10.807,00 TL

Altın fiyatları gün içinde anlık olarak değişmektedir.

18 Haziran 2026 Perşembe"canlı altın fiyatları için tıklayınız"

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Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.442,74 TL
SATIŞ: 6.443,46 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 43.366,00 TL
SATIŞ: 44.021,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.438,00 TL
SATIŞ: 43.065,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.271,00 TL
SATIŞ: 21.582,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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