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Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:27
Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın fiyatları 18 Haziran 2026 Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler iç piyasadaki altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan son değişimler günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte altının yönü yeniden merak konusu oldu.