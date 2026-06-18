Altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Güvenli liman olarak görülen altın, haftanın son işlem günlerine yaklaşılırken yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler, alım ve satım yapmayı planlayanlar tarafından yakından izleniyor. ABD Merkez Bankası'nın para politikalarına ilişkin beklentiler ve küresel ekonomik gelişmeler altın piyasasında fiyatlamaları etkilemeyi sürdürürken, 18 Haziran 2026 güncel altın fiyatları da belli oldu.