Haberler
Fotohaber
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Haziran 2026 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç tl?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:18
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Haziran 2026 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç tl?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Hafta boyunca 6 bin TL civarında dolaşan gram altın fiyatı, aynı seyirde devam ediyor. Peki, altın fiyatlarına son durum ne? İşte 22 Haziran 2026 gram, 22 ayar bilezik, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları…