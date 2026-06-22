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Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:18

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Haziran 2026 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç tl?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Hafta boyunca 6 bin TL civarında dolaşan gram altın fiyatı, aynı seyirde devam ediyor. Peki, altın fiyatlarına son durum ne? İşte 22 Haziran 2026 gram, 22 ayar bilezik, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları…

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Haziran 2026 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç tl?

ABD ile İran arasında süregelen barış görüşmeleri, altının yeni haftaya yükseliş ile başlamasına neden oldu. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise anlık fiyatları ve değişimleri takip ediyor. İşte güncel altın fiyatları;

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Haziran 2026 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç tl?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.262,84 TL
SATIŞ: 6.263,77 TL

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Haziran 2026 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç tl?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 10.370,00 TL
SATIŞ: 10.458,00 TL

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YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 20.721,00 TL
SATIŞ: 20.872,00 TL

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Haziran 2026 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç tl?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 41.340,00 TL
SATIŞ: 41.674,00 TL

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Haziran 2026 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç tl?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 41.783,00 TL
SATIŞ: 42.415,00 TL

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