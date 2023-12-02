ALTIN KAFES ne zaman, konusu ne? ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes’in oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Altın Kafes'in yayın tarihi belli oldu. Aşk ve entrika dolu hikayesiyle sezonun en iddialı dizilerinden biri olan 'Altın Kafes' ilk bölümüyle 3 Aralık Pazar akşamı atv'de başlıyor. Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Peki, ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in oyuncu kadrosunda kimler var?