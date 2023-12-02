Giriş Tarihi: 02.12.2023 14:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
14:08
ALTIN KAFES ne zaman, konusu ne? ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in oyuncu kadrosunda kimler var?
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes başlıyor. Yayın hayatına giriş yapacak olan dizinin başrollerinde sevilen oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül yer alıyor. Dev oyuncu kadorsu ve dikkat çeken konusuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi şimdiden merak konusu oldu. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek dizi için geri sayım başladı. Peki, Altın Kafes ne zaman, konusu ne? ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar...