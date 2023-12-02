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Giriş Tarihi: 02.12.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 14:08

ALTIN KAFES ne zaman, konusu ne? ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes başlıyor. Yayın hayatına giriş yapacak olan dizinin başrollerinde sevilen oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül yer alıyor. Dev oyuncu kadorsu ve dikkat çeken konusuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi şimdiden merak konusu oldu. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek dizi için geri sayım başladı. Peki, Altın Kafes ne zaman, konusu ne? ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar...

ALTIN KAFES ne zaman, konusu ne? ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes’in oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Altın Kafes'in yayın tarihi belli oldu. Aşk ve entrika dolu hikayesiyle sezonun en iddialı dizilerinden biri olan 'Altın Kafes' ilk bölümüyle 3 Aralık Pazar akşamı atv'de başlıyor. Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Peki, ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in oyuncu kadrosunda kimler var?

ALTIN KAFES ne zaman, konusu ne? ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes’in oyuncu kadrosunda kimler var?

ALTIN KAFES NE ZAMAN?

Altın Kafes, Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de ekranlara gelecek.

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ALTIN KAFES ne zaman, konusu ne? ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes’in oyuncu kadrosunda kimler var?

ALTIN KAFES İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek.

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar.

ALTIN KAFES ne zaman, konusu ne? ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes’in oyuncu kadrosunda kimler var?

Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur. Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır.

ALTIN KAFES ne zaman, konusu ne? ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes’in oyuncu kadrosunda kimler var?

Zeynep ister istemez Beyoğlu ailesiyle bir bağ kurmuştur. Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla ateşlenen olaylar zinciriyle Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alacak, engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürecektir.

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