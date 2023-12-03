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Haberler Fotohaber Altın Kafes oyuncuları ve karakterleri! Atv ekranlarında yeni dizi başlıyor! Altın Kafes konusu ne, gerçek hikaye mi?
Giriş Tarihi: 03.12.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 10:08

Altın Kafes oyuncuları ve karakterleri! Atv ekranlarında yeni dizi başlıyor! Altın Kafes konusu ne, gerçek hikaye mi?

Atv ekranlarında yeni bir dizi daha başlıyor. ARC Film yapımı Altın Kafes dizisi bu akşam saat 20.00'de Atv ekranlarına gelecek. Yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın yazdığı dizi, her Pazar günü ekranlarında yayımlanacak. Dizi takip etmek isteyen vatandaşlar, "Altın Kafes oyuncuları ve karakterleri" hakkında araştırmalar yapılıyor. Beyoğlu ailesinin okulunda öğretmenlik yapan Zeynep'in hikayesi, ekranlara geliyor. Peki, Altın Kafes konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi? Altın Kafes oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Altın Kafes oyuncuları listesi!

Altın Kafes oyuncuları ve karakterleri! Atv ekranlarında yeni dizi başlıyor! Altın Kafes konusu ne, gerçek hikaye mi?

Altın Kafesi dizisi oyuncuları, konusu ve hikayesi gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Dizi, her Pazar saat 20.00'de Atv ekranlarında yayımlanacak. Bir aşk hikayesi Atv'de gösterilecekken, oyuncu kadrosunda son zamanların sevilen isimleri yer alıyor. Peki, Altın Kafes konusu ne, gerçek mi? İşte, Altın Kafes oyuncuları ve karakterleri!

Altın Kafes oyuncuları ve karakterleri! Atv ekranlarında yeni dizi başlıyor! Altın Kafes konusu ne, gerçek hikaye mi?

ALTIN KAFES NE ZAMAN?

Altın Kafes, Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de ekranlara gelecek.

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Altın Kafes oyuncuları ve karakterleri! Atv ekranlarında yeni dizi başlıyor! Altın Kafes konusu ne, gerçek hikaye mi?

ALTIN KAFES KONUSU

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin okulunda öğretmen olarak görev yapmaktadır. Kız kardeşi Berna ailenin verdiği bursla okuduğundan Zeynep, kendini onlara borçlu hissetmekte, Beyoğlu Vakfı'nda da gönüllü olarak çalışmaktadır.

Altın Kafes oyuncuları ve karakterleri! Atv ekranlarında yeni dizi başlıyor! Altın Kafes konusu ne, gerçek hikaye mi?

Vakfın bir organizasyonunda Beyoğlu ailesinin veliahdı Onur Beyoğlu'na düzenlenen bir suikastı engellemesiyle tetiklenen olaylar zinciri onu bu karizmatik adamla yakınlaştıracak, nikah masasına dek götürecektir. Eşi öldükten sonra hiçbir kadınla ilgilenmeyen Onur'un Zeynep'le evliliği şaşkınlıkla karşılanır.

Altın Kafes oyuncuları ve karakterleri! Atv ekranlarında yeni dizi başlıyor! Altın Kafes konusu ne, gerçek hikaye mi?

Onur, Zeynep'in etrafındaki herkesten farklı olmasından ve içten davranışlarından etkilenmektedir etkilenmesine ama Zeynep'in Onur ve ailesi hakkında bilmediği büyük sırlar vardır. Herkesin birbirine geçmişin acılarıyla bağlı olduğu bu evde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Zeynep ve Onur altın bir kafese dönüşen bu evde aşkları için mücadele etmek zorunda kalacaklardır.

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