Altın Kafes oyuncuları ve karakterleri! Atv ekranlarında yeni dizi başlıyor! Altın Kafes konusu ne, gerçek hikaye mi?

Onur, Zeynep'in etrafındaki herkesten farklı olmasından ve içten davranışlarından etkilenmektedir etkilenmesine ama Zeynep'in Onur ve ailesi hakkında bilmediği büyük sırlar vardır. Herkesin birbirine geçmişin acılarıyla bağlı olduğu bu evde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Zeynep ve Onur altın bir kafese dönüşen bu evde aşkları için mücadele etmek zorunda kalacaklardır.