Altın Kafes oyuncuları ve karakterleri! Atv ekranlarında yeni dizi başlıyor! Altın Kafes konusu ne, gerçek hikaye mi?

Atv ekranlarında yeni bir dizi daha başlıyor. ARC Film yapımı Altın Kafes dizisi bu akşam saat 20.00'de Atv ekranlarına gelecek. Yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın yazdığı dizi, her Pazar günü ekranlarında yayımlanacak. Dizi takip etmek isteyen vatandaşlar, "Altın Kafes oyuncuları ve karakterleri" hakkında araştırmalar yapılıyor. Beyoğlu ailesinin okulunda öğretmenlik yapan Zeynep'in hikayesi, ekranlara geliyor. Peki, Altın Kafes konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi? Altın Kafes oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Altın Kafes oyuncuları listesi!