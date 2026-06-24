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Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf'un oynadığı takımlar
Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 16:03
Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf'un oynadığı takımlar
Fenerbahçe, Senegal futbolunun dikkat çeken genç oyuncularından Amara Diouf ile uzun süreli sözleşme imzaladı. Küçük yaşta milli takım formasını giyerek ülkesinde önemli bir rekora imza atan genç futbolcu, altyapı kariyerinde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti. Peki; Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?