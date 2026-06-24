Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf’un oynadığı takımlar

Amara Diouf, Senegalli bir futbolcu. Senegal'in başkenti Dakar'a yakın konumda bulunan Pikine'de doğdu. Futbol eğitimini Senegal'de faaliyet gösteren Génération Foot akademisinde aldı.

. Diouf da bu akademiden çıkan genç yeteneklerden biri olarak gösterildi.