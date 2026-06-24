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Haberler Fotohaber Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf'un oynadığı takımlar
Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 16:03

Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf'un oynadığı takımlar

Fenerbahçe, Senegal futbolunun dikkat çeken genç oyuncularından Amara Diouf ile uzun süreli sözleşme imzaladı. Küçük yaşta milli takım formasını giyerek ülkesinde önemli bir rekora imza atan genç futbolcu, altyapı kariyerinde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti. Peki; Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

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Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf’un oynadığı takımlar

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Amara Diouf, Senegal Milli Takımı'nda erken yaşta forma giyen futbolcular arasında yer alıyor. Sol kanatta görev yapan genç oyuncu, altyapı döneminde Génération Foot bünyesinde yetişti. Amara Diouf, 2023 yılında Senegal U17 Takımı'yla Afrika şampiyonluğu yaşarken turnuvada attığı gollerle dikkat çekti. Amara Diouf ayrıca Senegal A Milli Takımı formasıyla da tarihî bir yaş rekoruna ulaştı.

Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf’un oynadığı takımlar

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ AMARA DİOUF KİMDİR?

Amara Diouf, 7 Haziran 2008 doğumlu. 2026 yılı itibarıyla 18 yaşında olan genç futbolcu, profesyonel kariyerinde yeni bir döneme hazırlanıyor.

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Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf’un oynadığı takımlar

Amara Diouf, Senegalli bir futbolcu. Senegal'in başkenti Dakar'a yakın konumda bulunan Pikine'de doğdu. Futbol eğitimini Senegal'de faaliyet gösteren Génération Foot akademisinde aldı.

. Diouf da bu akademiden çıkan genç yeteneklerden biri olarak gösterildi.

Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf’un oynadığı takımlar

AMARA DİOUF HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Amara Diouf'un ana mevkisi sol kanat. Hızlı oyun tarzı, çizgiye inme becerisi ve hücuma katkısıyla öne çıkan genç futbolcu, kanat forvet olarak görev yapıyor.

Senegal U17 Milli Takımı'nda 10 numaralı formayı da giyen Diouf, hücum organizasyonlarında etkili rol üstlendi.

Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf’un oynadığı takımlar

AMARA DİOUF'UN KARİYERİ

Amara Diouf, genç yaşta Senegal'in Génération Foot takımında futbola başladı. 2023 yılında Senegal U17 Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptı ve Afrika U17 Uluslar Kupası'nda takımının şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağladı.

Turnuvada 5 gol atan Diouf, organizasyonun gol kralı oldu. Bu performansıyla Victor Osimhen'in turnuvadaki gol rekorunu geride bıraktı.

Diouf, aynı yıl Endonezya'da düzenlenen FIFA U17 Dünya Kupası'nda da Senegal forması giydi. Senegal'in Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan genç oyuncu, turnuvada adından söz ettirdi.

Amara Diouf, Senegal A Milli Takımı formasıyla ilk maçına 15 yaş 94 günlükken çıktı. Bu performansıyla Senegal A Milli Takımı tarihinde forma giyen en genç futbolcu unvanını aldı.

Genç oyuncunun A Milli Takım'daki erken çıkışı, Senegal futbolunda gelecek adına öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendirilmesini sağladı.

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