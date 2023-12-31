Milli Piyango amorti sorgulama 2024 || Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları belli oldu mu, nasıl ve nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 31.12.2023 19:50
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
19:50
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar günü başlıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile beraber kazandıran numaralar canlı yayında tek tek açıklanacak. Çekilişin sona ermesinin ardından biletlerine büyük ikramiye çıkmayan kişiler, amorti rakamları araştırmasına çıkacak. Bu kapsamda Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinen amorti sorgulama ekranı şimdiden milyonların gündemindeki yerini aldı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti kaç çıktı, belli oldu mu, sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2024 Milli Piyango amorti numaraları!