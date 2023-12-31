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Haberler Fotohaber Milli Piyango amorti sorgulama 2024 || Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları belli oldu mu, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 19:50

Milli Piyango amorti sorgulama 2024 || Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları belli oldu mu, nasıl ve nereden öğrenilir?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar günü başlıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile beraber kazandıran numaralar canlı yayında tek tek açıklanacak. Çekilişin sona ermesinin ardından biletlerine büyük ikramiye çıkmayan kişiler, amorti rakamları araştırmasına çıkacak. Bu kapsamda Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinen amorti sorgulama ekranı şimdiden milyonların gündemindeki yerini aldı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti kaç çıktı, belli oldu mu, sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2024 Milli Piyango amorti numaraları!

Amorti Sorgulama Ekranı 2024: Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları nasıl ve nereden öğrenilir, belli oldu mu?

Milli Piyango amorti çıkan rakamlar bilet sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30 itibarıyla başlayacak. Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı çekiliş için geri sayım devam ederken "Milli Piyango amorti kaç çıktı, belli oldu mu, sorgulama nasıl yapılır?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Amorti sorgulama ekranı ile amorti numaraları bu yıl da sabah.com.tr'de olacak. Bu başlık altından; Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti çıkan rakamlar 2024 bilgisine ve bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Amorti Sorgulama Ekranı 2024: Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları nasıl ve nereden öğrenilir, belli oldu mu?

AMORTİ NEDİR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Milli Piyango çekilişlerinde amorti, biletin son rakamına göre verilen ikramiye türünün adıdır. Yılbaşı çekilişinin akabinde, amorti rakamı olarak 2 ayrı rakam çekilir.

Biletinizin son rakamında bu iki rakamdan birini tutturmanız halinde amorti kazanmış olursunuz. Amorti miktarı ise bilet fiyatınız kadardır.

Yani amorti çıkan bilet çeyrek biletse 100 TL, yarım bilet ise 200 TL, tam bilet ise 400 TL'dir. Amorti tutturmanız halinde bu ücreti, yani bilet fiyatını geri alırsınız.

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Amorti Sorgulama Ekranı 2024: Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları nasıl ve nereden öğrenilir, belli oldu mu?

AMORTİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Büyük ikramiyenin 400.000.000 TL olarak belirlendiği 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.

400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi 18.30'da başlayacak ve 23.30'a kadar sürecek.

Amorti kazanan biletler de bu çekilişle birlikte belli olacak.

Amorti Sorgulama Ekranı 2024: Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları nasıl ve nereden öğrenilir, belli oldu mu?

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

2024 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi, 18.30 23.30 saatleri arasında yapılacak. Bu nedenle amorti kazanan numaralar henüz belli olmadı.

Amorti Sorgulama Ekranı 2024: Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları nasıl ve nereden öğrenilir, belli oldu mu?

AMORTİ SORGULAMA 2024 NASIL YAPILIR?

Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları sabah.com.tr'den takip edilecek. Çekilişin başladığı andan bitişine kadar ki bütün rakamlar sayfamızda olacak.

Amorti Numarası Sorgulama işlemini Amorti Sorgulama 2024 sayfamız üzerinden yapabilirsiniz.

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