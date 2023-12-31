Milli Piyango amorti sorgulama 2024 || Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları belli oldu mu, nasıl ve nereden öğrenilir?

Milli Piyango amorti çıkan rakamlar bilet sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30 itibarıyla başlayacak. Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı çekiliş için geri sayım devam ederken "Milli Piyango amorti kaç çıktı, belli oldu mu, sorgulama nasıl yapılır?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Amorti sorgulama ekranı ile amorti numaraları bu yıl da sabah.com.tr'de olacak. Bu başlık altından; Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti çıkan rakamlar 2024 bilgisine ve bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.