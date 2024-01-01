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Haberler Fotohaber Milli Piyango amorti sorgulama ekranı || 2024 yılbaşı çekilişi amorti numaraları kaç çıktı? İşte Milli o rakamlar...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 10:30

Milli Piyango amorti sorgulama ekranı || 2024 yılbaşı çekilişi amorti numaraları kaç çıktı? İşte Milli o rakamlar...

Milli Piyango çekilişinin heyecan dolu dünyasında bugün, şanslı talih sahibini buldu. Çekilişte belirlenen çekilişte amortiler ile birlikte, birçok katılımcının yüzü güldü. Amorti çekilişi, büyük ikramiyeleri ve kazanan numaraları ile adeta ülkede heyecan dalgası yarattı. İşte, bu çekilişin detayları ve kazanan numaraların sürprizleri...

AMORTİ SORGULAMA EKRANI 2024 | Türkiye’nin Şanslı Talih Oyunu MP ile amorti kaç çıktı, hangi rakamlara isabet etti?

Türkiye'nin şans oyunları sahnesinde kendine sağlam bir yer edinen Milli Piyango çekilişi, yine heyecan verici bir çekilişle adını duyurdu. Dün akşam gerçekleşen çekilişte belirlenen amorti rakamları , birçok katılımcının kaderini değiştirdi. Amorti'nin büyüleyici dünyasına dair yaşanan bu an, milyonlarca insanın umutlarını yeşertti. Detaylar gelin, birlikte keşfedelim ve kazananların sevincine ortak olalım!"

AMORTİ SORGULAMA EKRANI 2024 | Türkiye’nin Şanslı Talih Oyunu MP ile amorti kaç çıktı, hangi rakamlara isabet etti?

AMORTİ KAZANAN BİLETLER BELLİ OLDU!

Bu yıl 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2024 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi tüm kategorilerde gerçekleşti. Büyük ikramiye, Milli Piyango Online'dan alınan 1 tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Amorti ise 2 ve 7 numaraya isabet etti.

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AMORTİ SORGULAMA EKRANI 2024 | Türkiye’nin Şanslı Talih Oyunu MP ile amorti kaç çıktı, hangi rakamlara isabet etti?

AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

AMORTİ SORGULAMA EKRANI 2024 | Türkiye’nin Şanslı Talih Oyunu MP ile amorti kaç çıktı, hangi rakamlara isabet etti?

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NASIL ALINIR?

10.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemeleri için bayilerden "ikramiye bileti" alınmasına gerek yoktur. 10.000,01 TL ile 250.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemelerinizi Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş 174 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alabilirsiniz.

AMORTİ SORGULAMA EKRANI 2024 | Türkiye’nin Şanslı Talih Oyunu MP ile amorti kaç çıktı, hangi rakamlara isabet etti?
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