Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
10:30
Milli Piyango amorti sorgulama ekranı || 2024 yılbaşı çekilişi amorti numaraları kaç çıktı? İşte Milli o rakamlar...
Milli Piyango çekilişinin heyecan dolu dünyasında bugün, şanslı talih sahibini buldu. Çekilişte belirlenen çekilişte amortiler ile birlikte, birçok katılımcının yüzü güldü. Amorti çekilişi, büyük ikramiyeleri ve kazanan numaraları ile adeta ülkede heyecan dalgası yarattı. İşte, bu çekilişin detayları ve kazanan numaraların sürprizleri...