Milli Piyango amorti sorgulama ekranı || 2024 yılbaşı çekilişi amorti numaraları kaç çıktı? İşte Milli o rakamlar...

AMORTİ KAZANAN BİLETLER BELLİ OLDU!

Bu yıl 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2024 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi tüm kategorilerde gerçekleşti. Büyük ikramiye, Milli Piyango Online'dan alınan 1 tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Amorti ise 2 ve 7 numaraya isabet etti.

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