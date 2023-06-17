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Haberler Fotohaber Anadil nasıl yazılır? 2023 YKS sorusu Anadil birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ana dil yazılışı
Giriş Tarihi: 17.06.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 13:44

Anadil nasıl yazılır? 2023 YKS sorusu Anadil birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ana dil yazılışı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım gösteren öğrenciler Anadil kelimesinin nasıl yazıldığını sorguluyor. Sosyal medyada yer alan yorumlara göre YKS'de Anadil'in yazımı ile ilgili öğrencilere bir soru yöneltildi. Sorunun cevabını merak eden milyonlar arama motorları üzerinden cevapları araştırıyor. Peki, Anadil nasıl yazılır? YKS sorusu Anadil birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Anadil nasıl yazılır? 2023 YKS sorusu Anadil birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ana dil yazılışı

YKS Anadil nasıl yazılır sorusu hakkında araştırmalar özellikle sınavın sona erdiği saatlerle birlikte artışa geçti. Sınava katılım sağlayan milyonlarca aday cevabını işaretlediği bu sorunun doğru cevabı hakkında araştırma yapıyor. Konu hakkında ÖSYM'den yapılacak açıklama bekleniyor. Peki, Anadil nasıl yazılır? TDK açıklaması ile ana dil doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı? İşte merak edilen tüm bilgiler

Anadil nasıl yazılır? 2023 YKS sorusu Anadil birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ana dil yazılışı

ANA DİL NASIL YAZILIR? TDK ANA DİL KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI

Ana dil kelimesinin nasıl yazıldığı konusunda kafanız karışık olabilir. Ana dil kelimesi birleşik kelime gibi görünse de aslında ayrı yazılan birleşik kelimelerdendir. Türk Dil Kurumu ana dil kelimesinin doğru yazılışı "ana dil" şeklinde göstermektir. Bu konudaki açıklamayı da internet sitelerinde ayrı yazılan birleşik kelimeler başlığı altında açıklamıştır.


Türk Dil Kurumun ana dil kelimesinin ayrı yazılması ile ilgili açıklaması şu şekildedir;

"Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır."

Türk Dil Kurumunun yaptığı bu açıklama kapsamında ana dil kelimesi de ayrı yazılmalıdır.

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Anadil nasıl yazılır? 2023 YKS sorusu Anadil birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ana dil yazılışı

Ana Dil Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
Türk Dil Kurumu ana dil kelimesinin anlamını; "Kendisinden başka diller veya lehçeler türemiş olan dil." Şeklinde açıklamıştır.

İngilizceyi ana dili gibi konuşur. (Doğru)

O anadili olan Türkçeyi bile düzgün konuşamaz. (Yanlış)

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