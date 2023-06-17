Anadil nasıl yazılır? 2023 YKS sorusu Anadil birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ana dil yazılışı

ANA DİL NASIL YAZILIR? TDK ANA DİL KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI

Ana dil kelimesinin nasıl yazıldığı konusunda kafanız karışık olabilir. Ana dil kelimesi birleşik kelime gibi görünse de aslında ayrı yazılan birleşik kelimelerdendir. Türk Dil Kurumu ana dil kelimesinin doğru yazılışı "ana dil" şeklinde göstermektir. Bu konudaki açıklamayı da internet sitelerinde ayrı yazılan birleşik kelimeler başlığı altında açıklamıştır.



Türk Dil Kurumun ana dil kelimesinin ayrı yazılması ile ilgili açıklaması şu şekildedir;

"Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır."

Türk Dil Kurumunun yaptığı bu açıklama kapsamında ana dil kelimesi de ayrı yazılmalıdır.