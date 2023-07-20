Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Anadolu Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Anadolu Üniversitesi Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Eskişehir'in merkezinde yer alan kampüs 3'ü açık ve uzaktan öğretim veren 12 Fakülte 1'i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu 5 Enstitü (4'ü yüksek lisans ve doktora düzeyi) ve 25 Araştırma Merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "2023 Anadolu Üniversitesi Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Anadolu Üniversitesi Üniversitesi taban puanları listesi.