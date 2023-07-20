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Haberler Fotohaber Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Anadolu Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 20.07.2023 01:27 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 01:32

Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Anadolu Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Anadolu Üniversitesi taban puanları araştırmaları sürüyor. Anadolu Üniversitesi ya da bilinen adıyla ANAÜ[6], Türkiye'nin Eskişehir şehrinde yer alan ve ikili modda eğitim veren (yüz yüze ve uzaktan) bir devlet üniversitesidir. Bu okulda eğitim almak isteyen kişiler "Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularıyla okuldaki bölümlerin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları listesi.

Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Anadolu Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Anadolu Üniversitesi Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Eskişehir'in merkezinde yer alan kampüs 3'ü açık ve uzaktan öğretim veren 12 Fakülte 1'i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu 5 Enstitü (4'ü yüksek lisans ve doktora düzeyi) ve 25 Araştırma Merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "2023 Anadolu Üniversitesi Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Anadolu Üniversitesi Üniversitesi taban puanları listesi.

Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Anadolu Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Bölüm Adı
Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Eczacılık SAY 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 39.179
37.600
35.852
33.800		 405,33166
470,16625
440,82802
431,09207
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) SAY 55+2
45+2
40+1
30+1		 57
47
41
31		 54.560
47.500
43.041
41.500		 386,93037
458,14754
429,90754
417,30700
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 63.579
58.300
67.371
79.900		 377,25893
445,63941
396,57741
363,08369
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
30+1
30+1		 14
9
6
9		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0
2

1		 Dolmadı
123.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
377,85551
Dolmadı
Dolmadı
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Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Anadolu Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Hukuk EA 355+9
355+9
350+9
360+9		 364
364
359
369		 20.854
10.700
15.758
19.300		 376,05852
434,23615
413,38275
397,96242
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Psikoloji EA 60+2


 62


 61.083


 341,08451
—-
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 72.530
47.900
56.865
54.000		 334,18151
391,79124
373,31689
362,30781
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
70+2
70+2
80+2		 62
72
72
82		 76.248
73.500
84.863
93.200		 332,11177
377,21676
356,06097
337,23479
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 157.481
156.000
157.177
165.000		 297,97490
340,41286
323,73768
306,97138
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İktisat
(İngilizce)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 231.971
222.000
219.793
225.000		 277,45263
318,52841
304,11410
289,80274
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 65+2
60+2
60+2
50+2		 67
62
62
52		 232.794
186.000
169.205
154.000		 277,24516
329,93877
319,52055
310,74219
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60+2
60+2

 62
62

 260.913
256.000

 271,05064
308,82191
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme EA 160+4
160+4
160+4
180+5		 164
164
164
185		 330.129
324.000
333.723
379.000		 258,06087
292,56747
278,64310
259,76643
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sosyoloji EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 337.088
275.000
260.631
252.000		 256,90059
304,02496
293,79808
283,47387
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Maliye EA 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 350.579
289.000
262.170
255.000		 254,70400
300,43967
293,44889
282,73365
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İktisat EA 160+4
160+4
160+4
180+5		 164
164
164
185		 389.150
353.000
343.712
364.000		 248,79169
286,53720
276,82248
262,14067
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 85+3
80+2
80+2
80+2		 88
82
82
82		 473.065
396.000
386.400
399.000		 237,55151
278,26170
269,55804
256,77396
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500+13
500+13
500+13
500+13		 513
513
513
513		 478.510
458.000
442.557
364.000		 236,87018
267,86320
261,14935
262,14837
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 485.211
458.000
460.109
494.000		 236,05164
267,81143
258,72428
244,35063
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Felsefe EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 513.233
436.000
463.309
509.000		 232,49208
271,40703
258,28292
242,65363
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Arkeoloji EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 58
62
62
62		 Dolmadı
621.000
594.360
671.000		 Dolmadı
245,35647
242,58808
225,39524
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 500+13
200+5
400+10
750+19		 19
205
82
78		 Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,93255
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 400+10
250+7
400+10
750+19		 69
257
135
106		 Dolmadı
968.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,45413
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000+25
800+20
1000+25
1000+25		 181
820
794
541		 Dolmadı
956.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
211,54958
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İktisat
(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)		 EA 10+0
20+0
20+0
20+0		 6
9
4
2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 400+10
200+5
400+10
1500+38		 64
205
167
163		 Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,44567
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 150+4


 17


 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli)		 EA 20+0
30+0
20+0
20+0		 5
23
15
17		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 800+20
700+18
1000+25
2000+50		 291
718
637
562		 Dolmadı
862.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
220,94685
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce)		 EA 150+4


 46


 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Maliye
(KKTC Uyruklu)		 EA 2+0
1+0
1+0
1+0
1
1
0		 Dolmadı
476.000
482.497
Dolmadı		 Dolmadı
265,02058
255,77334
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Maliye (Açıköğretim) EA 500+13
300+8
500+13
2000+50		 70
308
232
188		 Dolmadı
926.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
215,15614
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600+40
1750+44
1750+44
1500+38		 788
1.794
1794
1538		 Dolmadı
792.000
742.984
609.000		 Dolmadı
227,04681
227,50391
232,18138
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900+23
900+23
1000+25
2000+50		 301
923
828
821		 Dolmadı
941.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
213,54252
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce)		 EA 150+4


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000+25
1000+25
1000+25
2000+50		 282
1.025
932
911		 Dolmadı
932.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
214,56011
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 600+15
400+10
500+13
2000+50		 82
410
321
312		 Dolmadı
950.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,37175
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 150+4


 30


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 400+10
300+8
500+13
1000+25		 117
308
265
273		 Dolmadı
857.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
221,43015
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600+15
600+15
800+20
1000+25		 208
615
531
511		 Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,80619
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 130+4
130+4
140+4
150+4		 134
134
144
154		 6.688
8.370
9.179
9.070		 384,38841
409,55365
411,32830
400,12914
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 13.638
12.500
12.597
13.000		 366,87106
399,64472
404,03361
391,79382
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir)(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 18.649
15.600
16.675
18.300		 358,67527
393,77794
397,31184
383,29411
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 62
62
62
62		 47.973
40.500
51.571
70.000		 330,53783
365,59889
365,85495
344,24106
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Sinema ve Televizyon SÖZ 75+2
75+2
70+2
55+2		 77
77
72
57		 67.033
47.000
39.143
37.900		 319,36011
360,74700
374,17818
363,37632
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Fakülte)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 82.212
64.900
63.709
71.200		 312,22501
349,64842
358,97142
343,65243
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 92.725
76.500
61.217
63.800		 307,76350
343,69669
360,32145
347,28563
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 116.027
87.900
93.106
105.000		 299,28883
338,49459
345,73900
329,99445
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Tarih SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 116.349
91.200
103.383
132.000		 299,18966
337,06077
341,71565
321,25065
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Basın ve Yayın SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 162.903
122.000
129.738
139.000		 285,45569
325,39370
332,83906
319,20577
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 246.056
203.000
222.365
260.000		 267,12924
302,63652
309,30530
292,31949
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı
(Açıköğretim)		 SÖZ 400+10


 410


 507.989


 228,57150
—-
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Açıköğretim)		 SÖZ 2500+63
2500+63
2750+69
2500+63		 2563
2.563
2819
2563		 558.809
639.000
630.867
549.000		 209,68527
231,67387
247,25893
253,38959
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Tarih
(Açıköğretim)		 SÖZ 2400+60
3000+75
3000+75
2500+63		 1091
2.313
3075
2563		 Dolmadı

820.768
716.000		 Dolmadı

223,68743
236,94280
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Açıköğretim)		 SÖZ 2800+70
4000+100
4000+100
3000+75		 1195
2.613
3846
3075		 Dolmadı

Dolmadı
749.000		 Dolmadı

Dolmadı
233,81726
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 120+3
140+4
140+4
160+4		 123
144
144
164		 9.738
8.230
9.007
8.760		 412,36087
433,01927
425,71455
416,52274
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Almanca Öğretmenliği DİL 50+2
50+2
60+2
70+2		 52
52
62
72		 24.212
25.800
27.675
27.500		 360,03155
364,10974
353,06593
333,27796
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 25.253
23.200
19.184
19.700		 356,90430
373,15076
383,04005
364,19622
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 25.369
24.200
26.679
26.000		 356,45474
369,60413
356,30270
338,99557
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Fransızca Öğretmenliği DİL 35+1
35+1
35+1
40+1		 36
36
36
41		 30.542
30.400
30.150
30.700		 340,30401
348,94618
344,91769
321,56423
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)		 DİL 30+0
30+0
30+0
30+0		 30
30
30
30		 52.527
66.300
58.216
58.000		 272,82424
241,52818
262,85456
239,86179
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte) (KKTC Uyruklu)		 DİL 1+0
2+0
2+0
1+0

1
0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Anadolu Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Bölüm Adı
Puan
Türü		 Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80+2
80+2		 82
82		 281,94789
303,66469		 479.633
451.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Aşçılık TYT 70+2
60+2		 72
62		 277,66306
295,55460		 513.600
506.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri TYT 80+2
80+2		 82
82		 277,12406
304,47211		 518.091
446.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Adalet
(Açıköğretim)		 TYT 900+23
1700+43		 923
1.743		 273,77697
270,38823		 546.743
713.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 271,69179
294,98145		 565.258
510.000
Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Anadolu Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Eskişehşir) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2
 62
 265,70548
 621.610
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 1000+25
1100+28		 1025
1128		 257,23487
260,17623		 710.125
815.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 256,15997
263,93509		 722.068
776.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 65+2
65+2		 67
67		 255,89878
261,72381		 725.083
798.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
 615
 252,66150
 762.394
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60+2
60+2		 62
62		 244,92798
255,84094		 854.106
861.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 1200+30
1500+38		 1230
1538		 243,90832
246,63060		 866.036
966.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 250+7
200+5		 257
205		 242,44366
249,15529		 883.283
937.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1200+30
1500+38		 1230
1538		 240,76077
237,10454		 902.838
1.079.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Pazarlama TYT 65+2
60+2		 67
62		 235,06976
241,62757		 969.167
1.025.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 2800+70
3000+75		 2870
3075		 233,02218
236,53720		 993.928
1.086.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65+2
65+2		 67
67		 231,97672
242,39805		 1.006.631
1.016.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 1200+30
1300+33		 1230
1333		 230,00779
232,10915		 1.031.151
1.141.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(Açıköğretim)		 TYT 800+20
800+20		 820
820		 229,29801
226,11165		 1.040.104
1.218.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 80+2
80+2		 82
82		 229,01669
261,46880		 1.043.609
801.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Spor Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 500+13
600+15		 513
615		 227,57883
226,30871		 1.062.108
1.216.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)		 TYT 1700+43
1800+45		 1743
1845		 225,72292
219,14185		 1.086.478
1.312.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İlahiyat
(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)		 TYT 300+8
500+13		 308
513		 225,47341
225,14215		 1.089.817
1.231.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Tarım Teknolojisi
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
700+18		 615
718		 222,69315
216,67079		 1.126.976
1.345.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
400+10		 410
410		 221,51492
214,32165		 1.143.120
1.377.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Emlak Yönetimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 221,08768
231,10760		 1.148.803
1.154.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1100+28
1200+30		 1128
1230		 220,05708
218,45970		 1.162.616
1.321.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Emlak Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 450+12
500+13		 462
513		 218,73489
219,89535		 1.180.295
1.302.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Aşçılık
(Açıköğretim)		 TYT 1500+38
1700+43		 1538
1743		 217,11015
213,03677		 1.201.924
1.394.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Lojistik
(Açıköğretim)		 TYT 850+22
900+23		 872
9+23		 217,10611
215,63043		 1.201.971
1.359.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
 615
 215,85175
 1.218.695
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Dış Ticaret
(Açıköğretim)		 TYT 900+23
1000+25		 923
1025		 215,74898
208,85638		 1.220.113
1.452.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1400+35
1500+38		 1435
1538		 214,57803
211,44784		 1.236.119
1.416.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(Açıköğretim)		 TYT 200+5
200+5		 205
205		 213,93089
207,36526		 1.245.126
1.473.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
400+10		 4010
4010		 213,36161
205,80514		 1.253.273
1.496.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim)		 TYT 1450+37
1500+38		 1487
1538		 212,44744
207,37186		 1.266.001
1.473.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
500+13		 410
513		 212,34716
208,61597		 1.267.391
1.456.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
400+10		 410
410		 212,20081
212,69362		 1.269.444
1.399.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim)		 TYT 1400+35
1500+38		 1435
1538		 211,34929
208,23023		 1.281.496
1.461.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25
1000+25		 1025
1.025		 208,40383
203,30575		 1.324.893
1.531.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)		 TYT 300+8
300+8		 308
38		 206,59887
202,55029		 1.352.131
1.542.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Medya ve İletişim
(Açıköğretim)		 TYT 500+13
400+10		 513
410		 206,54404
206,30312		 1.352.943
1.488.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim)		 TYT 650+17
700+18		 667
718		 206,53361
206,34253		 1.353.122
1.488.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
600+15		 615
615		 206,22679
206,05606		 1.357.768
1.492.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Coğrafi Bilgi Sistemleri
(Açıköğretim)		 TYT 500+13
400+10		 513
410		 204,46048
205,24736		 1.384.844
1.504.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Marka İletişimi
(Açıköğretim)		 TYT 450+12
500+13		 462
513		 200,75265
197,63103		 1.441.774
1.612.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)		 TYT 2550+64
2500+63		 2614
2563		 199,96977
199,36017		 1.453.767
1.588.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Sosyal Medya Yöneticiliği
(Açıköğretim)		 TYT 1100+28
1000+25		 1128
1025		 199,91150
197,75838		 1.454.605
1.610.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)		 TYT 5700+143
6000+150		 5843
6.150		 199,38987
201,49896		 1.462.697
1.558.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 3400+85
3400+85		 3485
3485		 198,39741
194,37938		 1.477.686
1.654.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim)		 TYT 1900+48
1800+45		 1948
1.845		 194,85357
191,30822		 1.527.657
1.688.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(Açıköğretim)		 TYT 1700+43
1500+38		 1743
1.538		 192,57199
188,88160		 1.555.818
1.708.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Ev İdaresi
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25
1000+25		 1025
1025		 192,48854
194,54157		 1.556.757
1.652.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İlahiyat
(Önlisans) (Açıköğretim)		 TYT 14500+363
15000+375		 12112
13.981		 Dolmadı
 1.627.472
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Engelliler Entegre Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Bilgisayar Operatörlüğü TYT 11+1
11+1		 12
12
236,16080
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
2+0		 0
—-		 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Engelliler Entegre Yüksekokulu
(Eskişehir) (Devlet)		 Yapı Ressamlığı TYT 11+1
11+1		 12
12
214,41902
1.375.000
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