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Anka filminin konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Anka filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:43
Anka filminin konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Anka filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Aksiyon ve dram türlerini bir araya getiren Anka filmi, yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin dikkatini çekti. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Engin Hepileri'nin yer aldığı yapım, yaşadığı zorlu kayıpların ardından hayatını yeniden şekillendirmeye çalışan Murat'ın etkileyici hikâyesini konu alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal anlatımıyla öne çıkan film hakkında, konusu, oyuncuları ve çekim tarihi merak ediliyor.