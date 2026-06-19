Anka filminin konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Anka filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

ANKA FİLMİ KONUSU!

Murat henüz çocukken ailesini trafik kazasında kaybeder. O günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüz olan Murat'ın hayatındaki en büyük destek yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu büyüten Ejder babası olur. Ancak işinden kavulması ve parasız kalması onu iyice karamsarlığa sürükler. Murat'ın hayatına devam etmesi için kaza gününe dair ne varsa tam olarak yaşaması gerektiğine inanan Ejder, Murat'a kaza yapılan arabayı gösterir ve onu artık bu halde görmek istemediğini söyleyerek bir karar vermesini ister. Yaşananlardan sonra bir süre ortadan kaybolan Murat, geri döndüğünde hayatına yeniden başlamak için harekete geçer.