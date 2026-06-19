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Haberler Fotohaber Anka filminin konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Anka filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:43

Anka filminin konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Anka filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Aksiyon ve dram türlerini bir araya getiren Anka filmi, yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin dikkatini çekti. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Engin Hepileri'nin yer aldığı yapım, yaşadığı zorlu kayıpların ardından hayatını yeniden şekillendirmeye çalışan Murat'ın etkileyici hikâyesini konu alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal anlatımıyla öne çıkan film hakkında, konusu, oyuncuları ve çekim tarihi merak ediliyor.

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Anka filminin konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Anka filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında yayınlanacağının duyurulmasının ardından Anka filmi yeniden gündeme geldi. Senaryosunu Ozan Akbaba'nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu yapım, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle öne çıkıyor. Duygusal anlatımı ve karakterlerin yaşadığı dönüşümü merkezine alan film, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Anka filminin konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Anka filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

ANKA FİLMİ KONUSU!

Murat henüz çocukken ailesini trafik kazasında kaybeder. O günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüz olan Murat'ın hayatındaki en büyük destek yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu büyüten Ejder babası olur. Ancak işinden kavulması ve parasız kalması onu iyice karamsarlığa sürükler. Murat'ın hayatına devam etmesi için kaza gününe dair ne varsa tam olarak yaşaması gerektiğine inanan Ejder, Murat'a kaza yapılan arabayı gösterir ve onu artık bu halde görmek istemediğini söyleyerek bir karar vermesini ister. Yaşananlardan sonra bir süre ortadan kaybolan Murat, geri döndüğünde hayatına yeniden başlamak için harekete geçer.

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Anka filminin konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Anka filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

KARAKTERLER

Ozan Akbaba (Murat): Zümrüt'ün hoşlandığı, Tarık'ın en yakın arkadaşı ve Ejder'in oğlu gibi gördüğü kişidir. Yetenekli bir yarış arabası şoförüdür.

Deniz Işın (Zümrüt): Murat ve Salih'in kavga etmesine sebep olan kız. Murat'tan hoşlanır.

Uğur Uzunel (Tarık): Tarık'ın yakın arkadaşı, hatta kardeşidir.

Engin Hepileri (Bulut): Uyuşturucu satıcısı ve yarışları düzenleyen kişi.

Serdar Orçin (Salih): Murat ile Zümrüt için kapışan yarış arabası şoförü. Bulut kafasına sıkarak öldürür.

Anka filminin konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Anka filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

ANKA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerine Kula ve Uşak'ta başlanan filmin bir kısmı İstanbul'da tamamlandı.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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