Ankara 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserleri nerede, saat kaçta? Ankara 19 Mayıs etkinlikleri - konserleri 2024

ÇANKAYA BELEDİYESİ 19 MAYIS'I GENÇLİK FESTİVALİ İLE KUTLAYACAK
Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlerle birlikte büyük bir festivale çeviriyor. İki gün sürecek ve onlarca sürpriz etkinliğin yer alacağı etkinliklerde, Volkan Konak, Aleyna Tilki, Zakkum ve Pinhani Başkentlilerle buluşacak.
Çankaya'da 19 Mayıs kutlamaları; hazine avı, dans gösterileri, sokak turnuvaları, sanat atölyeleri, e-spor etkinlikleri ve genç aşçıların buluşacağı yemek yarışmalarıyla festivale dönüşecek.
Çankaya'da kutlamaların merkezi Anıtkabir'in yanı başındaki Anıtpark ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı olacak.