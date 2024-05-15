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Haberler Fotohaber Ankara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserleri nerede, saat kaçta? Ankara 19 Mayıs etkinlikleri - konserleri 2024
Giriş Tarihi: 15.05.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 13:58

Ankara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserleri nerede, saat kaçta? Ankara 19 Mayıs etkinlikleri - konserleri 2024

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl 105. yıl dönümünü kutluyor. Pazar gününe denk gelen milli bayram kutlamaları kapsamında ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından milli bayram etkinlikleri açıklandı. Bu noktada Ankara konser takvimi araştırılmaya başlandı. Başkentte düzenlenecek konserlerle bayram coşkusu doyasıya yaşanacak. Peki, Ankara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserleri nerede, saat kaçta? İşte, Ankara 19 Mayıs etkinlikleri - konserleri 2024...

Ankara 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserleri nerede, saat kaçta? Ankara 19 Mayıs etkinlikleri - konserleri 2024

Ankara 19 Mayıs etkinlikleri - konserleri 2024 yılı için araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli bayram için başkentin etkinlik takvimi paylaşıldı. Gençler başta olmak üzere milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde etkinliklere katılacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserleri ve etkinlikleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, Ankara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri konserleri nerede, saat kaçta? İşte, Ankara 19 Mayıs konser takvimi...

Ankara 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserleri nerede, saat kaçta? Ankara 19 Mayıs etkinlikleri - konserleri 2024

ANKARA 19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER LİSTESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

17 Mayıs Cuma günü Gülşen konseri ile başlayacak olan kutlamalar, 18 Mayıs Cumartesi Murat Boz ve 19 Mayıs Pazar Mor ve Ötesi konserleriyle devam edecek. Üç konser de saat 20.00'da başlayacak.

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenecek olan konserler için saat 16.00'dan itibaren Sıhhiye Zafer Çarşısı önünden ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

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Ankara 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserleri nerede, saat kaçta? Ankara 19 Mayıs etkinlikleri - konserleri 2024

Etimesgut Belediyesi ise Türk Beyleri Kent Meydanı'nda ücretsiz konserler düzenleyecek:

17 Mayıs

Melek Mosso

18 Mayıs

Evrencan Gündüz

19 Mayıs

Nil Karaibrahimgil

Ankara 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserleri nerede, saat kaçta? Ankara 19 Mayıs etkinlikleri - konserleri 2024

ÇANKAYA BELEDİYESİ 19 MAYIS'I GENÇLİK FESTİVALİ İLE KUTLAYACAK

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlerle birlikte büyük bir festivale çeviriyor. İki gün sürecek ve onlarca sürpriz etkinliğin yer alacağı etkinliklerde, Volkan Konak, Aleyna Tilki, Zakkum ve Pinhani Başkentlilerle buluşacak.

Çankaya'da 19 Mayıs kutlamaları; hazine avı, dans gösterileri, sokak turnuvaları, sanat atölyeleri, e-spor etkinlikleri ve genç aşçıların buluşacağı yemek yarışmalarıyla festivale dönüşecek.

Çankaya'da kutlamaların merkezi Anıtkabir'in yanı başındaki Anıtpark ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı olacak.

Ankara 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserleri nerede, saat kaçta? Ankara 19 Mayıs etkinlikleri - konserleri 2024

İKİ GÜNDE DÖRT BÜYÜK KONSER

Çankaya Gençlik Festivali adıyla düzenlenen kutlamalar, 18 ve 19 Mayıs'ta gerçekleşecek dört büyük konserle taçlanacak.

18 Mayıs'ta ilk olarak Ankara'nın en büyük gruplarından biri olan Zakkum, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda sahne alacak. Saat 20.00'de başlayacak konserde grup birbirinden güzel şarkılarıyla Başkentli gençleri karşılayacak.

18 Mayıs'ın ikinci sürprizi ise genç yıldız Aleyna Tilki olacak. Saat 21.00'de Anıtpark'ta düzenlenecek konserde Aleyna Tilki Anıtkabir'in yanı başında Başkentli gençlerle buluşacak.

19 Mayıs'ta ise açılışı ünlü rock grubumuz Pinhani yapacak. Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki konser saat 20.00'de başlayacak. Festivalin son büyük konserinde ise Volkan Konak sahne alacak. "Kuzey'in Oğlu" saat 21'de Anıtpark'ta Çankayalılarla bir araya gelecek.

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