Ankara 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserleri nerede, saat kaçta? Ankara 19 Mayıs etkinlikleri - konserleri 2024

ANKARA 19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER LİSTESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

17 Mayıs Cuma günü Gülşen konseri ile başlayacak olan kutlamalar, 18 Mayıs Cumartesi Murat Boz ve 19 Mayıs Pazar Mor ve Ötesi konserleriyle devam edecek. Üç konser de saat 20.00'da başlayacak.

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenecek olan konserler için saat 16.00'dan itibaren Sıhhiye Zafer Çarşısı önünden ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.