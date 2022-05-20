Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ankara Antlaşması Tarihi - Ankara Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri
Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:06

Ankara Antlaşması Tarihi - Ankara Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri

Ankara Antlaşması, Türkiye ve diğer Avrupa devletleri arasında imzalanan ve bu ülkeler için geçerli kılınan önemli bir antlaşmadır. Sıklıkla merak edilen ve araştırılan bu konunun detaylarını çoğu kişi bilmemektedir. Fakat özellikle Avrupa devletleriyle iş birliği yapma noktasında Ankara Antlaşması tarihi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu antlaşmanın maddelerinin de takip edilmesi son derece önemlidir. Ankara Antlaşması Tarihi - Ankara Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri nelerdir? Bu sorulara yönelik cevapları sizler için derledik.

Ankara Antlaşması Tarihi - Ankara Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri

Ankara Antlaşması, Türkiye'nin diğer ülkelerle imzalamış olduğu bir ortaklık antlaşmasıdır. Bu antlaşma özellikle antlaşmanın imzalandığı diğer ülkelerde iş kurmak isteyenleri ilgilendiren bir antlaşmadır. Hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyen bu antlaşmanın tarihi, sebepleri ve sonuçları merak edilmiştir. Pek çok kişi için bir güvence sağlayan bu antlaşmanın sonuçları, nedeni, tarafları, önemi ve maddeleri oldukça merak edilmiştir. Ankara Antlaşması'na imza atan ülkelerin vatandaşlarını ilgilendiren bu durum, bazı soru işaretlerini de akla getirmiştir. Pek çok kişinin aklını kurcalayan bu konunun detaylarını bilmek önemlidir. Ankara Antlaşması tarihi bu durumda, antlaşmanın geçmişini öğrenme noktasında büyük öneme sahiptir.

Ankara Antlaşması Tarihi - Ankara Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri

Ankara Antlaşması

Ankara Antlaşması, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında, 12 Eylül 1963 yılında imzalanan bir ortaklık antlaşmasıdır. Ankara'da imzalanan bu antlaşma, taraf ülkelere imza tarihinde var olan kanun, yönetmelik ve uygulamaların ilerleyen yıllarda anlaşmaya imza atan ülkelerin vatandaşları için geçerlidir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara Antlaşması Tarihi - Ankara Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri

Ankara Antlaşması Kimler Tarafından İmzalanmıştır?

Ankara Antlaşması, dönemin ortak pazarına mensup Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında 1963 yılında imzalanmıştır. Bu antlaşmayla beraber şekillenen Ankara Antlaşması Vizesi, Avrupa Birliği ile iş birliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı'nda kendi işini kurma ve orada yaşama hakkı sağlayan bir vize tipidir. Bu vize, Türkiye'nin yanı sıra Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarını da kapsar.

Ankara Antlaşması Tarihi - Ankara Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri

Ankara Antlaşması Nedir?

Ankara Antlaşması Türkiye ile bazı devletler arasında imzalanan bir ortaklık anlaşmasıdır. Bu antlaşma, 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. Bu antlaşma, Türk vatandaşlarının çeşitli avantajlar ile Avrupa'da serbest meslek sahibi olmalarına, çalışmalarına ve yaşamalarına olanak sağlayan, 1963 yılında Ankara'da imzalanan antlaşmadır.

Ankara Antlaşması Tarihi - Ankara Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri

Ankara Antlaşması Tarihi

Ankara Antlaşması'nın tarihine baktığımızda, ilk olarak 1958 yılında AET'in kurulmasından sonra Türkiye, bu topluluğa üyelik için başvurmuştur. Başvuruları değerlendiren AET ise, müzakereler için ortak komisyon kurulması kararını almıştır. Bu müzakereler sonucunda Türkiye ile AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) arasında 12 Eylül 1963 tarihinde antlaşma imzalanmıştır.

SON DAKİKA