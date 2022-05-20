Ankara Antlaşması, Türkiye ve diğer Avrupa devletleri arasında imzalanan ve bu ülkeler için geçerli kılınan önemli bir antlaşmadır. Sıklıkla merak edilen ve araştırılan bu konunun detaylarını çoğu kişi bilmemektedir. Fakat özellikle Avrupa devletleriyle iş birliği yapma noktasında Ankara Antlaşması tarihi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu antlaşmanın maddelerinin de takip edilmesi son derece önemlidir. Ankara Antlaşması Tarihi - Ankara Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri nelerdir? Bu sorulara yönelik cevapları sizler için derledik.