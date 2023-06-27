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Haberler Fotohaber Ankara bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 11:21

Ankara bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Diyanet bayram namazı saatleri il il belli olurken Başkent bayram namazı saati araştırılmaya başlandı. Şehirde ikamet eden vatandaşlar Ankara bayram namazı saati 2023 bilgisine erişmeye çalışıyor. 28 Haziran Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın 1. Gününde camilerin yolunu tutacak olan İslam alemi bayrama namazla birlikte başlayacak. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen Müslümanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman soruları gündemdeki yerini aldı. Arefe günü ardından bayramın ilk sabahında eda edilecek namaza yetişme telaşı yaşanacak. İşte, Diyanet ile Ankara bayram namazı saati 2023…

Ankara bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Ankara bayram namazı vakti ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. Başkentte yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala araştırmalarına hız kazandırdı. 81 il için paylaşılan vakitler yaşadıkları ilin namaz saatini öğrenmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Bayramın ilk sabahında kılınacak namaz için geri sayım devam ederken Diyanet Ankara bayram namazı saati 2023 yılı için belli oldu. Vakitler ilçe ilçe değişiklik gösterirken namazı kaçırmak istemeyen İslam alemi tam vakti öğrenmek istiyor. Peki, Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, vakitler…

Ankara bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

ANKARA BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2023

Kurban Bayramı'nın birinci günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. İslam alemi bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakti bilgisini paylaştı:

Buna göre, Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57'de kılınacak.

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Ankara bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

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Ankara bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri, namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak ''Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir.

Ankara bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Bayram namazı kılınışı şöyledir:

1. Rekat:

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

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