Ankara bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Diyanet bayram namazı saatleri il il belli olurken Başkent bayram namazı saati araştırılmaya başlandı. Şehirde ikamet eden vatandaşlar Ankara bayram namazı saati 2023 bilgisine erişmeye çalışıyor. 28 Haziran Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın 1. Gününde camilerin yolunu tutacak olan İslam alemi bayrama namazla birlikte başlayacak. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen Müslümanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman soruları gündemdeki yerini aldı. Arefe günü ardından bayramın ilk sabahında eda edilecek namaza yetişme telaşı yaşanacak. İşte, Diyanet ile Ankara bayram namazı saati 2023…