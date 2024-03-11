ANKARA iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile Ankara iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

SAHUR DUASI

Allah Resulü (sav) bütün ibadetlerde olduğu gibi Ramazan ayında edâ ettiğimiz oruç ibadetinde de bize yol göstermiştir. Sahur yemeğini yemeyi bizlere tavsiye etmiş ve bize yemekten sonra hangi duaları etmemiz gerektiğini öğretmiştir.

Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:

"Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz."