Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ANKARA iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile Ankara iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri
Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:35

ANKARA iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile Ankara iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

İslam alemi için mübarek olan Ramazan ayı kılınan ilk teravih ile başladı. Müslümanlar için birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ayı olan bu ayda farz ibadetlerden olan oruca niyetleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan İmsakiye ile 81 ilin 30 günlük iftar saati ve imsak, sahur saati belli oldu. İbadetlerine sahurla başlayıp iftarla sonlandıran vatandaşlar "Ankara iftar vakti saat kaçta"? sorusuna yanıt buluyor. İftar saati, imsak ve sahur vakti gibi bilgileri Ankara İmsakiye 2024 aracılığıyla öğrenebilirsiniz. İşte, 2024 Ankara iftar vakti, sahur ve imsak saatleri

ANKARA iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile Ankara iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başlarken Ankara iftar ve sahur vakitleri de araştırılmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içerisinde barındıran Ramazan ayında Müslümanlar oruçlarını tutmak için sahura kalkacak ve iftar vaktinde oruçlarını açacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiye ile duyurulmuştu. Ankara İmsakiye 2024 aracılığıyla iftar vakti saat kaçta?

ANKARA iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile Ankara iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

ANKARA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ankara 2. Gün

Sahur vakti: 05.35
İftar vakti: 18.59
Teravih namazı saati: 20.17

Ankara 3. Gün

Sahur vakti: 05.33
İftar vakti: 19.00
Teravih namazı saati: 20.18

Ankara 4. Gün

Sahur vakti: 05.31
İftar vakti: 19.01
Teravih namazı saati: 20.19

30 GÜNLÜK KONYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANKARA iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile Ankara iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

ANKARA iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile Ankara iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

SAHUR DUASI

Allah Resulü (sav) bütün ibadetlerde olduğu gibi Ramazan ayında edâ ettiğimiz oruç ibadetinde de bize yol göstermiştir. Sahur yemeğini yemeyi bizlere tavsiye etmiş ve bize yemekten sonra hangi duaları etmemiz gerektiğini öğretmiştir.

Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:

"Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz."

ANKARA iftar vakti 2024: İmsakiye 2024 ile Ankara iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber'in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de "kendini tutma, geri durma" anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen "imsak" yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.

Oruç, ahlakımızı güzelleştirir.

Oruç kötülüklerden korur.

Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.

Oruç sağlığı korur.

Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.

Oruç nimetlerin kadrini öğretir.

SON DAKİKA