Ankara iftar vakti ve sahur saati! 2024 Ankara İmsakiye ile ilk sahur vakti ne zaman ve iftar saat kaçta?

ANKARA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER
|İlçe
|Cami
|Pursaklar
|MİRAÇ C.
|Yenimahalle
|DEMETEVLER AZİZİYE C.
|Pursaklar
|ERRAHMAN MESCİDİ
|Etimesgut
|ELVANKENT MEVLANA C.
|Keçiören
|BİLALİ HABEŞİ C.
|Gölbaşı
|KUBA MESCİDİ
|Etimesgut
|HZ.HAMZA C.
|Altındağ
|ABDÜLHAMİT HAN C.
|Altındağ
|ABDÜLHAMİT HAN C.
|Yenimahalle
|İMAM-I AZAM C.
|Yenimahalle
|İMAM-I AZAM C.
|Sincan
|FATİH EMRE C.
|Mamak
|ALTINEVLER FATİH C.
|Çubuk
|YUKARI ÇAVUNDUR MH.DİREKLİ C.
|Akyurt
|YILDIRIMHAN C.
|Şereflikoçhisar
|İMAM HATİP OKULLARI TATBİKAT C.
|Polatlı
|FAHRİ ALTAN C.
|Nallıhan
|ÇAYIRHAN MH.BARIŞ C.
|Haymana
|HACI PAŞA C.
|Nallıhan
|YENİ C.
|Etimesgut
|ÇARŞI C.
|Pursaklar
|YUNUS EMRE C.
|Sincan
|GAZİ OSMAN PAŞA MERKEZ C.
|Çankaya
|MÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.
|Çankaya
|MÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.
|Mamak
|AKTAŞ KÖPRÜBAŞI C.
|Altındağ
|ASLANHANE C.
|Yenimahalle
|ÖRNEK SANAYİ SİTESİ C.
|Sincan
|ANDİÇEN C.
|Kahramankazan
|CEMİLE HATUN MESCİDİ
|Yenimahalle
|İHL HACI DURALİ AKAN C.
|Çubuk
|KUBA C.
|Pursaklar
|KARATAŞ MESCİDİ
|Çankaya
|YAKUPABDAL MH.KUBA C.
|Kalecik
|SARAY C.
|Yenimahalle
|OSTİM ABDULKADİR GEYLANİ C.
|Ayaş
|BÜNYAMİN AYAŞÎ C.
|Yenimahalle
|SULTAN II.ABDULHAMİD HAN C.
|Keçiören
|KUŞCAĞIZ AKSAİ C.
|Keçiören
|SAKA MESCİDİ
|Çankaya
|SEBAHATTİN YILDIZ C.
|Mamak
|ZERDALİTEPE HİCRET C.
|Pursaklar
|TEBESSÜM C.
|Çankaya
|TÜRKÖZÜ KALIPÇILAR C.
|Altındağ
|HZ.HÜSEYİN C.
|Sincan
|FATİH AKŞEMSETTİN C.