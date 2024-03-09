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Haberler Fotohaber Ankara iftar vakti ve sahur saati! 2024 Ankara İmsakiye ile ilk sahur vakti ne zaman ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 14:07

Ankara iftar vakti ve sahur saati! 2024 Ankara İmsakiye ile ilk sahur vakti ne zaman ve iftar saat kaçta?

Ankara iftar vakti ve sahur saati 2024 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı geldi çattı. Bu mübarek ayı ibadetle dolu geçirecek olan İslam alemi 'Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan üstündür' anlayışı ile bayrama ulaşacak. Milyonlarca Müslüman ilk oruçlarına niyetlenmek için 11 Mart Pazartesi günü sahura kalkacak. Bu kapsamda il il sahur ve iftar saatleri gündemdeki yerini aldı. Peki, Ankara ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından paylaşılan 2024 Ankara İmsakiye takvimi…

Ankara iftar vakti ve sahur saati! 2024 Ankara İmsakiye ile ilk sahur vakti ne zaman ve iftar saat kaçta?

Ankara ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 11 Mart tarihi itibarıyla başlıyor. İslam alemi rahmet ve bereket ayını ibadetle dolu geçirmeye hazırlanıyor. Başkentte oruç tutacak olan Müslümanlar da bu noktada iftar vakti ve sahur, imsak saatleri hakkında araştırmalara başladı. 11 Mart Ankara iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman sorusu 30 gün boyunca gündemde olacak. İşte, Ramazan Ankara İmsakiye 2024 takvimi…

Ankara iftar vakti ve sahur saati! 2024 Ankara İmsakiye ile ilk sahur vakti ne zaman ve iftar saat kaçta?

ANKARA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Ankara İftar Vakti: 18:58

Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:36

Ankara Teravih Namazı Vakti: 20:16

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Ankara İftar Vakti: 18:59

Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:35

Ankara Teravih Namazı Vakti: 20:17

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Ankara İftar Vakti: 19:00

Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:33

Ankara Teravih Namazı Vakti: 20:18

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Ankara iftar vakti ve sahur saati! 2024 Ankara İmsakiye ile ilk sahur vakti ne zaman ve iftar saat kaçta?

ANKARA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Pursaklar MİRAÇ C.
Yenimahalle DEMETEVLER AZİZİYE C.
Pursaklar ERRAHMAN MESCİDİ
Etimesgut ELVANKENT MEVLANA C.
Keçiören BİLALİ HABEŞİ C.
Gölbaşı KUBA MESCİDİ
Etimesgut HZ.HAMZA C.
Altındağ ABDÜLHAMİT HAN C.
Altındağ ABDÜLHAMİT HAN C.
Yenimahalle İMAM-I AZAM C.
Yenimahalle İMAM-I AZAM C.
Sincan FATİH EMRE C.
Mamak ALTINEVLER FATİH C.
Çubuk YUKARI ÇAVUNDUR MH.DİREKLİ C.
Akyurt YILDIRIMHAN C.
Şereflikoçhisar İMAM HATİP OKULLARI TATBİKAT C.
Polatlı FAHRİ ALTAN C.
Nallıhan ÇAYIRHAN MH.BARIŞ C.
Haymana HACI PAŞA C.
Nallıhan YENİ C.
Etimesgut ÇARŞI C.
Pursaklar YUNUS EMRE C.
Sincan GAZİ OSMAN PAŞA MERKEZ C.
Çankaya MÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.
Çankaya MÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.
Mamak AKTAŞ KÖPRÜBAŞI C.
Altındağ ASLANHANE C.
Yenimahalle ÖRNEK SANAYİ SİTESİ C.
Sincan ANDİÇEN C.
Kahramankazan CEMİLE HATUN MESCİDİ
Yenimahalle İHL HACI DURALİ AKAN C.
Çubuk KUBA C.
Pursaklar KARATAŞ MESCİDİ
Çankaya YAKUPABDAL MH.KUBA C.
Kalecik SARAY C.
Yenimahalle OSTİM ABDULKADİR GEYLANİ C.
Ayaş BÜNYAMİN AYAŞÎ C.
Yenimahalle SULTAN II.ABDULHAMİD HAN C.
Keçiören KUŞCAĞIZ AKSAİ C.
Keçiören SAKA MESCİDİ
Çankaya SEBAHATTİN YILDIZ C.
Mamak ZERDALİTEPE HİCRET C.
Pursaklar TEBESSÜM C.
Çankaya TÜRKÖZÜ KALIPÇILAR C.
Altındağ HZ.HÜSEYİN C.
Sincan FATİH AKŞEMSETTİN C.
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RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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