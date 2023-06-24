Ankara lise taban puanları 2023 listesi: MEB tercih kılavuzu ile LGS Ankara Lise taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri

Liselere Geçiş Sitemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından LGS tercihleri için nefesler tutuldu. Milyonlarca öğrenci, aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada liselerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalar hız kazandı. Lise eğitimi için en çok tercih edilen iller arasında, Türkiye'nin başkenti Ankara yer alıyor. Bu noktada ise "LGS Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu öğrenciler ve velileri tarafından yanıt aramaya başladı. İşte LGS Ankara Lise taban puanları 2023 listesi ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...