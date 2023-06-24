Ankara lise taban puanları 2023 listesi: MEB tercih kılavuzu ile LGS Ankara Lise taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri

LGS tercihleri 2023 yılı için bekleniyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları açıklandı. Puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Ankara'da ikamet eden veya bu şehirde eğitim almak isteyenler ise bu noktada LGS Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmasına çıktı. Başkentte bulunan Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları tercihlerden hemen önce inceleniyor. İşte, MEB ile LGS 2023 Ankara lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi...