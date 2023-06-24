Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ankara lise taban puanları 2023 listesi: MEB tercih kılavuzu ile LGS Ankara Lise taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 24.06.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 00:21

Ankara lise taban puanları 2023 listesi: MEB tercih kılavuzu ile LGS Ankara Lise taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri

LGS tercihleri 2023 yılı için bekleniyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları açıklandı. Puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Ankara'da ikamet eden veya bu şehirde eğitim almak isteyenler ise bu noktada LGS Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmasına çıktı. Başkentte bulunan Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları tercihlerden hemen önce inceleniyor. İşte, MEB ile LGS 2023 Ankara lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi...

Ankara lise taban puanları 2023: Ankara Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

Liselere Geçiş Sitemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından LGS tercihleri için nefesler tutuldu. Milyonlarca öğrenci, aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada liselerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalar hız kazandı. Lise eğitimi için en çok tercih edilen iller arasında, Türkiye'nin başkenti Ankara yer alıyor. Bu noktada ise "LGS Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu öğrenciler ve velileri tarafından yanıt aramaya başladı. İşte LGS Ankara Lise taban puanları 2023 listesi ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

Ankara lise taban puanları 2023: Ankara Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

2023 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonuçları, 23 Haziran 2023 Cuma günü itibarıyla açıklandı.

Adaylar, LGS sınav sonuçlarına "sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara lise taban puanları 2023: Ankara Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

2023 LGS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU! LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yayınlanacak.

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak. LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları bilgisi MEB kılavuzuyla yayınlanıyor. 2023 yılına ait LGS taban ile tavan puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı.

Ankara lise taban puanları 2023: Ankara Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu E-Okul üzerinden erişime açıldığında site linki haberimizde yer alacak.

Tercih sürecinde bir değişiklik olmadığını söyleyen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler. Tercih sürecinde hem tercih robotlarımız hem tercih rehberlerimiz okullarımızda da gençlerimize, çocuklarımıza rehberlik etmeye çalışacaklar; tercihlerinde kendilerine yardımcı olacaklar.'' açıklamasında bulundu.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara lise taban puanları 2023: Ankara Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

LGS ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2022

Ankara merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Ankara lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. 4 Haziran'da sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Ankara ve 25 ilçesindeki liselerin taban puanları haberimizde.

İşte 2022 yılına ait Ankara liselerin taban ve tavan puanları...

SON DAKİKA