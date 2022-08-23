Ankara Metro Durakları İsimleri - Ankara Metro Güzergahı, Durak İsimleri, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

Ankara Metro Durak İsimleri

Ankara şehir içinde ulaşımda en fazla tercih edilen seçeneklerden birisi de metrodur. Metro şehir içi ulaşımda son derece hızlı bir ulaşım aracı olduğundan birçok kişi bu hizmetten yararlanıyor. Bu ulaşım sisteminde ikisi metro birisi de Ankaray olmak üzere üç farklı hat bulunuyor. Bu hatların her biri birbiri ile bağlantılı bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda aralarında aktarma da yapılabiliyor. En basit örnek ile kişiler şehir dışından Aşti'ye geldiğinde buradan Ankaray'a binebiliyor ve Kızılay'daki metro hatlarına da ücretsiz olarak aktarma yapabiliyor. Duraklar da hatlara göre değişim gösteriyor.