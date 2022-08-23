Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ankara Metro Durakları İsimleri - Ankara Metro Güzergahı, Durak İsimleri, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası
Giriş Tarihi: 23.08.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 16:28

Ankara Metro Durakları İsimleri - Ankara Metro Güzergahı, Durak İsimleri, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

Ankara metro durakları isimleri şehir içinde bir yerden başka bir yere gitmek isteyen kişilerin bilmek istediği konulardır. Çünkü Ankara metro durakları şehir genelinde en çok kullanılan ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Ankara metro durakları arası kaç dakika gibi soruların yanıtını arayan birçok kişi bulunuyor. Ankara metro güzergahı en kısa ve pratik ulaşım açısından önem taşıyor. Ankara metro güzergahı, durak isimleri, sefer saatleri ve istasyon haritası gibi konuları sizler için araştırdık.

Ankara Metro Durakları İsimleri - Ankara Metro Güzergahı, Durak İsimleri, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

Ankara metro durakları isimleri şehir genelinde bilinmesi gereken ulaşım bilgileri arasında bulunur. Kişiler Ankara metro durakları aracılığı ile en hızlı ve pratik ulaşımı gerçekleştirebilme imkanını elde eder. Ankara metro durakları arası kaç dakika sorusuna ise net yanıt vermek mümkün olmaz. Çünkü her durak arası mesafe farklı olabilir. Bunun yanında Ankara metro güzergahı konusunda detaylı araştırma yapmak gerekir. Ankara metro güzergahı, durak isimleri, sefer saatleri ve istasyon haritası gibi detayları sizler için araştırdık.

Ankara Metro Durakları İsimleri - Ankara Metro Güzergahı, Durak İsimleri, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

Ankara Metro Durak İsimleri

Ankara şehir içinde ulaşımda en fazla tercih edilen seçeneklerden birisi de metrodur. Metro şehir içi ulaşımda son derece hızlı bir ulaşım aracı olduğundan birçok kişi bu hizmetten yararlanıyor. Bu ulaşım sisteminde ikisi metro birisi de Ankaray olmak üzere üç farklı hat bulunuyor. Bu hatların her biri birbiri ile bağlantılı bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda aralarında aktarma da yapılabiliyor. En basit örnek ile kişiler şehir dışından Aşti'ye geldiğinde buradan Ankaray'a binebiliyor ve Kızılay'daki metro hatlarına da ücretsiz olarak aktarma yapabiliyor. Duraklar da hatlara göre değişim gösteriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara Metro Durakları İsimleri - Ankara Metro Güzergahı, Durak İsimleri, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

Ankaray Hattı: AŞTİ ile Dikimevi Arasında Yer Alan Duraklar

  • Emek
  • Bahçelievler
  • Beşevler
  • Anadolu
  • Maltepe
  • Demirtepe
  • Kızılay
  • Koley
  • Kurtuluş
  • Dikimevi

Sincan - Çayyolu Metro Hattı Durakları

  • GOP
  • Fatih
  • Harikalar Diyarı
  • Devlet Mahallesi
  • Eryaman 5
  • Eryaman 1
  • İstanbul Yolu
  • Botanik
  • MESA
  • Batı Merkez
  • Batıkent
  • Ostim
  • Macunköy
  • Hastane
  • Demetevler
  • Yenimahalle
  • İvedik
  • Akköprü
  • AKM
  • Ulus
  • Sıhhiye
  • Kızılay
  • Necatibey
  • Milli Kütüphane
  • Söğütözü
  • MTA
  • ODTÜ
  • Bilkent
  • Danıştay
  • Beytepe
  • Ümitköy
  • Çayyolu
  • Koru
Ankara Metro Durakları İsimleri - Ankara Metro Güzergahı, Durak İsimleri, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

Keçiören- AKM Durakları

  • ASKİ
  • Dışkapı
  • Meteoroloji
  • Belediye
  • Mecidiye
  • Kuyubaşı
  • Dutluk
  • Şehitler
Ankara Metro Durakları İsimleri - Ankara Metro Güzergahı, Durak İsimleri, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

Ankara Metro Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika?

Ankara metro durakları arası mesafe her durakta farklılık gösterebiliyor. Bazı duraklar ve aralarındaki mesafeler şu şekildedir:

  • Koru ve Çayyolu arası mesafe 1,22 km, zaman 2 dakikadır.
  • Çayyolu ve Ümitköy arasındaki mesafe 2,10 km, zaman ise 3 dakikadır.
  • Ümitköy ve Beytepe arasındaki mesafe 2,13 km, zaman ise 3 dakikadır.
  • Beytepe ve Tarım Bakanlığı, Danıştay arası mesafe 2,144 km, zaman ise 2 dakikadır.
  • Bilkent ve ODTÜ arası mesafe 1,51 km, zaman ise 2 dakikadır.
  • MTA ve Söğütözü arası mesafe 1,20 km, zaman 2 dakikadır.

Gibi her durak arası mesafe ve zaman farklılık göstermektedir.

SON DAKİKA