NATO zirvesi için hangi yollar, ne zaman kapatılacak? 2026 Ankara NATO Zirvesi Kapalı Yollar Listesi

Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan 2026 NATO Zirvesi kapsamında alınacak üst düzey güvenlik önlemleri, şehir merkezindeki geçici trafik düzenlemelerini beraberinde getirdi. Ankara Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi, konaklama bölgeleri ve heyetlerin geçiş yapacağı ana caddelerde geniş kapsamlı trafik düzenlemeleri uygulanacak. Böylece NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da kapanacak yollar ve mağduriyet yaşamak istemeyen sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar da belli oldu.