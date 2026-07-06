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NATO zirvesi için hangi yollar, ne zaman kapatılacak? 2026 Ankara NATO Zirvesi Kapalı Yollar Listesi
Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:41
NATO zirvesi için hangi yollar, ne zaman kapatılacak? 2026 Ankara NATO Zirvesi Kapalı Yollar Listesi
"Ankara NATO zirvesi için hangi yollar trafiğe kapatılacak?" sorusu arama motorlarında ön plana çıktı. Büyük organizasyon öncesinde Ankara Valiliği, başkent trafiğinde aksama yaşanmaması ve güvenlik sürecinin eksiksiz sağlanması adına trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. İşte 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ulaşım rotaları detayları...