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Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:41

NATO zirvesi için hangi yollar, ne zaman kapatılacak? 2026 Ankara NATO Zirvesi Kapalı Yollar Listesi

"Ankara NATO zirvesi için hangi yollar trafiğe kapatılacak?" sorusu arama motorlarında ön plana çıktı. Büyük organizasyon öncesinde Ankara Valiliği, başkent trafiğinde aksama yaşanmaması ve güvenlik sürecinin eksiksiz sağlanması adına trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. İşte 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ulaşım rotaları detayları...

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NATO zirvesi için hangi yollar, ne zaman kapatılacak? 2026 Ankara NATO Zirvesi Kapalı Yollar Listesi

Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan 2026 NATO Zirvesi kapsamında alınacak üst düzey güvenlik önlemleri, şehir merkezindeki geçici trafik düzenlemelerini beraberinde getirdi. Ankara Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi, konaklama bölgeleri ve heyetlerin geçiş yapacağı ana caddelerde geniş kapsamlı trafik düzenlemeleri uygulanacak. Böylece NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da kapanacak yollar ve mağduriyet yaşamak istemeyen sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar da belli oldu.

NATO zirvesi için hangi yollar, ne zaman kapatılacak? 2026 Ankara NATO Zirvesi Kapalı Yollar Listesi

2026 NATO ZİRVESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirvenin ana toplantıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Türkiye, bu organizasyonla NATO liderler zirvesine ikinci kez ev sahipliği yaparak uluslararası diplomasinin önemli buluşmalarından birine sahne olacak.

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NATO zirvesi için hangi yollar, ne zaman kapatılacak? 2026 Ankara NATO Zirvesi Kapalı Yollar Listesi

ANKARA NATO ZİRVESİ HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar bazı güzergâhlar araç trafiğine tamamen kapatılacak.

Bu kapsamda trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasındaki bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki bölümü, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasındaki bölümü

Bu güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek. Park halindeki araçlar ise kaldırılacak.

NATO zirvesi için hangi yollar, ne zaman kapatılacak? 2026 Ankara NATO Zirvesi Kapalı Yollar Listesi

KONAKLAMA BÖLGELERİNDE HANGİ CADDE VE SOKAKLAR KAPALI OLACAK?

Zirve heyetlerinin konaklayacağı bölgelerde de 6 Temmuz 2026 Pazartesi saat 07.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba saat 23.59'a kadar trafik kısıtlaması uygulanacak.

Yenimahalle'de Mehmet Akif Ersoy, Çamlıca, Macun ve Beştepe mahallelerindeki bazı sokaklar; Çankaya'da ise Yıldızevler, Kavaklıdere, Kızılırmak, Oğuzlar, Söğütözü ve Üniversiteler mahallelerindeki belirli cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

NATO zirvesi için hangi yollar, ne zaman kapatılacak? 2026 Ankara NATO Zirvesi Kapalı Yollar Listesi

ALTERNATİF OLARAK KULLANILABİLECEK YOLLAR

Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücülerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni;

Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücülerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni;

Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni;

Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni;

Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi'ni kullanabileceklerdir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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