ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR: 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da hangi yollar kapalı?

NATO ZİRVESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Valilik, sürücülere yoğunluğu azaltmak amacıyla alternatif güzergâhları da duyurdu.

Mevlana Bulvarı (Kepekli yönü) yerine Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi

Mevlana Bulvarı (Akköprü yönü) yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi

Anadolu Bulvarı yerine Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi

Atatürk Bulvarı yerine Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi

Ankara Bulvarı yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi kullanılabilecek.