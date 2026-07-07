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Giriş Tarihi: 07.07.2026 07:47

ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR: 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da hangi yollar kapalı?

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da ulaşım ve güvenlik düzenlemeleri gündeme geldi. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak zirve öncesinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılması planlanırken, alternatif güzergâhlar da belirlendi. Sürücüler, güncel kapalı yol bilgileri ve ulaşım planını takip ediyor.

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ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR: 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da hangi yollar kapalı?

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da geçici ulaşım tedbirleri uygulanıyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde güvenlik önlemleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, kullanılabilecek alternatif güzergâhlar da açıklandı. Sürücülerin zirve süresince yol durumuyla ilgili güncel duyuruları takip etmesi gerekiyor.

ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR: 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da hangi yollar kapalı?

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÇEVRESİNDE HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar bazı güzergâhlar araç trafiğine tamamen kapatılacak.

Bu kapsamda trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasındaki bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki bölümü, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasındaki bölümü

Bu güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek. Park halindeki araçlar ise kaldırılacak.

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ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR: 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da hangi yollar kapalı?

KONAKLAMA BÖLGELERİNDE HANGİ CADDE VE SOKAKLAR KAPALI OLACAK?

Zirve heyetlerinin konaklayacağı bölgelerde de 6 Temmuz 2026 Pazartesi saat 07.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba saat 23.59'a kadar trafik kısıtlaması uygulanacak.

Yenimahalle'de Mehmet Akif Ersoy, Çamlıca, Macun ve Beştepe mahallelerindeki bazı sokaklar; Çankaya'da ise Yıldızevler, Kavaklıdere, Kızılırmak, Oğuzlar, Söğütözü ve Üniversiteler mahallelerindeki belirli cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR: 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da hangi yollar kapalı?

NATO ZİRVESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Valilik, sürücülere yoğunluğu azaltmak amacıyla alternatif güzergâhları da duyurdu.

Mevlana Bulvarı (Kepekli yönü) yerine Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi
Mevlana Bulvarı (Akköprü yönü) yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi
Anadolu Bulvarı yerine Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi
Atatürk Bulvarı yerine Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi
Ankara Bulvarı yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi kullanılabilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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