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ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR: 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da hangi yollar kapalı?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 07:47
ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR: 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da hangi yollar kapalı?
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da ulaşım ve güvenlik düzenlemeleri gündeme geldi. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak zirve öncesinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılması planlanırken, alternatif güzergâhlar da belirlendi. Sürücüler, güncel kapalı yol bilgileri ve ulaşım planını takip ediyor.