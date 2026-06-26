Ankara NATO Zirvesi Kapatılacak Yollar Listesi 2026: Hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar neler?

ALTERNATİF OLARAK KULLANILABİLECEK YOLLAR

Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücülerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni;

Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücülerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni;

Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni;

Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni;

Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi'ni kullanabileceklerdir.

Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken alternatif güzergâhları tercih etmeleri, trafik işaret ve yönlendirme tabelalarına uymaları önem arz etmektedir.