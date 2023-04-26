Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı 2023: YHT hattı bugün açılıyor! İşte Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önemli bir adıma daha imza atıyor. Ankara ve Sivas arasında seyahat süresini 2 saate düşürecek YHT hattı açılıyor. Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Başkan Erdoğan ve Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek açılış töreni ardından ulaşım hattı hizmete alınacak. Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları neler, hangi duraklardan geçiyor soruları yanıt arıyor. 12 saatlik ulaşım yolundan on saat eksiliyor. İşte, Ankara Sivas hızlı tren durakları…