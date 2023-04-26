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Haberler Fotohaber Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı 2023: YHT hattı bugün açılıyor! İşte Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları
Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:47

Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı 2023: YHT hattı bugün açılıyor! İşte Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önemli bir adıma daha imza atıyor. Ankara ve Sivas arasında seyahat süresini 2 saate düşürecek YHT hattı açılıyor. Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Başkan Erdoğan ve Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek açılış töreni ardından ulaşım hattı hizmete alınacak. Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları neler, hangi duraklardan geçiyor soruları yanıt arıyor. 12 saatlik ulaşım yolundan on saat eksiliyor. İşte, Ankara Sivas hızlı tren durakları…

Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı 2023: YHT hattı bugün açılıyor! İşte Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları

Ankara Sivas YHT durakları gündemdeki yerini aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Demir yollarında adeta bir seferberlik ilan ettik ve yepyeni bir dönem başlattık." Diyerek atılan adımın önemine dikkat çekti. Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı vatandaşların yakın takibine alındı. Açılış bir süredir bekleniyordu. İşte, Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları…

Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı 2023: YHT hattı bugün açılıyor! İşte Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları

ANKARA SİVAS HIZLI TREN HATTI BUGÜN AÇILIYOR!

Bir süredir üzerinde çalışılan Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı bugün açılıyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek proje açılışında yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

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Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı 2023: YHT hattı bugün açılıyor! İşte Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları

ANKARA SİVAS ARASI YHT İLE KAÇ DAKİKA KAÇ KM?

Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı, yarın Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Törende Başkan Erdoğan'ın Ankara-Sivas YHT'nin bir hafta ücretsiz olacağı müjdesini vermesi de bekleniyor.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki 12 saat olan trenle seyahat süresi de 2 saate inecek.

Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı 2023: YHT hattı bugün açılıyor! İşte Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları

ANKARA SİVAS YHT DURAKLARI VE GÜZERGAHI

Hat üzerinde toplamda 8 istasyon bulunuyor:

  • Elmadağ
  • Kırıkkale
  • Yerköy
  • Yozgat
  • Sorgun
  • Akdağmadeni
  • Yıldızeli
  • Sivas
Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı 2023: YHT hattı bugün açılıyor! İşte Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları

4 İLİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Ankara-Sivas YHT ile Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaş konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşacağı gibi bu hattın, kara yolları hatları ile birlikte Sivas'ın devamında Tokat, Erzincan, Malatya gibi şehirlerle de bağlantısı sağlanacak.

Dolaylı olarak bağlantılı İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Tokat ve Erzincan gibi iller düşünüldüğünde çok daha büyük bir kitleye hizmet edecek.

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