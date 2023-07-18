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Haberler Fotohaber Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:19

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sıralaması ve taban puanları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları

Yıldırım Beyazıt üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini alıyor. Ankara'da yer alan üniversite, birçok bölümü içerisinde barındırıyor. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler dahilinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin en az kaç puanla öğrenci aldığını öğrenciler öğrenmek istiyor. Her bölüm, kendi kontenjanı dahilinde öğrencileri bünyesine kabul etmekte. İşte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 180+5
170+5
170+5
150+4		 185
175
175
154		 8.780
7.589
6.550
6.412		 515,36476
462,73207
517,77414
502,07864
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 10.993
9.131
8.610
8.264		 511,05854
457,76055
512,93703
495,75895
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 27.534
37.831
41.500
44.685		 485,52722
407,07310
465,29700
427,51833
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1

1
1		 29.100
Dolmadı
29.300
15.205		 483,46325
Dolmadı
480,56192
478,00366
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 29.661
25.350
24.000
21.445		 482,68925
424,80914
487,75387
465,38875
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1

 41
41

 34.400
48.920

 476,60645
393,56979
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
45+2
40+1		 62
62
47
41		 40.619
39.600
36.200
44.263		 468,86538
404,78353
471,82027
428,15590
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 47.520
53.586
50.300
47.953		 460,57603
388,03924
454,87884
422,77117
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0


 1


 47.841


 460,16371
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 59.022
68.019
66.000
67.158		 447,26619
372,61887
436,77692
396,85790
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 68.907
77.537
70.500
62.611		 436,37270
363,23465
431,60986
402,67658
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
45+2
40+1		 62
62
47
41		 72.159
61.327
50.100
50.744		 432,81843
379,62545
455,03002
418,67230
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi		 Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 111.814
103.971
87.900
71.090		 394,97026
339,87499
412,19939
392,03649
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
150+4
140+4		 164
164
154
144		 130.108
122.010
117.000
120.408		 380,16141
325,97254
383,01587
342,37554
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 153.428
134.090
102.000
85.250		 363,75504
317,61501
396,98758
375,55572
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 160.129
178.869
175.000
181.544		 359,36787
292,08950
339,51019
303,59021
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 168.754
186.431
162.000
159.213		 354,18005
288,35820
347,40356
315,70223
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 182.651
179.178
120.000
87.326		 346,26727
291,93739
380,38585
373,27260
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 188.519
225.070
228.000
235.998		 343,14290
271,89262
311,27852
280,52901
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 189.214
192.593
152.000
137.073		 342,76842
285,50216
354,58600
329,87834
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 253.002
302.969
112.000
79.131		 314,19542
247,04122
387,44109
382,49868
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 230+6
220+6
220+6
200+5		 236
226
226
205		 14.264
18.707
10.100
14.609		 435,58315
379,14273
436,00756
415,30063
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 56.473
56.175
35.300
41.488		 400,63166
344,27498
400,75801
385,02016
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 94.995
107.357
133.000
163.302		 381,07694
316,96371
349,41812
321,53579
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 173.430
170.816
124.000
102.189		 350,95298
293,73798
353,32226
346,95590
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 181.591
183.395
146.000
140.806		 348,37740
290,00654
344,40892
329,91828
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
45+2
40+1		 62
62
47
41		 199.750
189.748
159.000
171.631		 342,93653
288,22283
339,53596
318,71001
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 200.207
214.363
199.000
209.691		 342,79512
281,73879
325,46252
306,93002
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