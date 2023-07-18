Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sıralaması ve taban puanları
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|180+5
170+5
170+5
150+4
|185
175
175
154
|8.780
7.589
6.550
6.412
|515,36476
462,73207
517,77414
502,07864
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|10.993
9.131
8.610
8.264
|511,05854
457,76055
512,93703
495,75895
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|27.534
37.831
41.500
44.685
|485,52722
407,07310
465,29700
427,51833
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
—
1
1
|29.100
Dolmadı
29.300
15.205
|483,46325
Dolmadı
480,56192
478,00366
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|29.661
25.350
24.000
21.445
|482,68925
424,80914
487,75387
465,38875
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|34.400
48.920
—
—
|476,60645
393,56979
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
45+2
40+1
|62
62
47
41
|40.619
39.600
36.200
44.263
|468,86538
404,78353
471,82027
428,15590
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|47.520
53.586
50.300
47.953
|460,57603
388,03924
454,87884
422,77117
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|47.841
—
—
—
|460,16371
—
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|59.022
68.019
66.000
67.158
|447,26619
372,61887
436,77692
396,85790
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|68.907
77.537
70.500
62.611
|436,37270
363,23465
431,60986
402,67658
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
45+2
40+1
|62
62
47
41
|72.159
61.327
50.100
50.744
|432,81843
379,62545
455,03002
418,67230
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
|Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|111.814
103.971
87.900
71.090
|394,97026
339,87499
412,19939
392,03649
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
150+4
140+4
|164
164
154
144
|130.108
122.010
117.000
120.408
|380,16141
325,97254
383,01587
342,37554
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
70+2
70+2
|77
77
72
72
|153.428
134.090
102.000
85.250
|363,75504
317,61501
396,98758
375,55572
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|160.129
178.869
175.000
181.544
|359,36787
292,08950
339,51019
303,59021
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|168.754
186.431
162.000
159.213
|354,18005
288,35820
347,40356
315,70223
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|182.651
179.178
120.000
87.326
|346,26727
291,93739
380,38585
373,27260
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|188.519
225.070
228.000
235.998
|343,14290
271,89262
311,27852
280,52901
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|189.214
192.593
152.000
137.073
|342,76842
285,50216
354,58600
329,87834
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|253.002
302.969
112.000
79.131
|314,19542
247,04122
387,44109
382,49868
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|230+6
220+6
220+6
200+5
|236
226
226
205
|14.264
18.707
10.100
14.609
|435,58315
379,14273
436,00756
415,30063
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|56.473
56.175
35.300
41.488
|400,63166
344,27498
400,75801
385,02016
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|94.995
107.357
133.000
163.302
|381,07694
316,96371
349,41812
321,53579
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|173.430
170.816
124.000
102.189
|350,95298
293,73798
353,32226
346,95590
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|181.591
183.395
146.000
140.806
|348,37740
290,00654
344,40892
329,91828
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
45+2
40+1
|62
62
47
41
|199.750
189.748
159.000
171.631
|342,93653
288,22283
339,53596
318,71001
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|200.207
214.363
199.000
209.691
|342,79512
281,73879
325,46252
306,93002