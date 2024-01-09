Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ankara’da yarın okullar tatil olur mu? Meteoroloji'den kritik kar yağışı uyarısı! İşte 10-13 Ocak hava durumu
Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 12:08

Ankara’da yarın okullar tatil olur mu? Meteoroloji'den kritik kar yağışı uyarısı! İşte 10-13 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girmesiyle beraber çok sert sıcaklık düşüşü yaşandı. Birçok şehirde sağanak yağış, rüzgar, fırtına ve kar yağışı etkili olacağı belirtildi. Salı günü akşam saatlerinden itibaren Ankara'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağması bekleniyor. Bu noktada ise şehirde ikamet eden binlerce öğrenci ve velisi Ankara'da yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olur mu? İşte 10-13 Ocak hava durumu…

Ankara’da yarın okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den kritik kar yağışı uyarısı! İşte 10-13 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısı son dakika haberi ile duyuruldu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile birlikte ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar azaldı. Öte yandan birçok ilde kar yağışının etkili olacağı açıklandı. MGM'ye göre, Salı günü akşam saatlerinden sonra Ankara'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek. Hal böyleyken "Yarın Ankara'da okullar tatil olacak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkentte yaşayan öğrenci ve veliler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olur mu? İşte 10-13 Ocak hava durumu…

Ankara’da yarın okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den kritik kar yağışı uyarısı! İşte 10-13 Ocak hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Marmara ve zamanla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da yarın okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den kritik kar yağışı uyarısı! İşte 10-13 Ocak hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2: Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, Antalya'nın doğusu ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara’da yarın okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den kritik kar yağışı uyarısı! İşte 10-13 Ocak hava durumu

9 Ocak Salı günü Ankara hava durumu şöyle:

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.

Ankara'da kar yağışının 10 Ocak Çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 2 ile 4 derece arasında olması bekleniyor.

Ankara’da yarın okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den kritik kar yağışı uyarısı! İşte 10-13 Ocak hava durumu

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL OLUR MU?

10 Ocak Çarşamba günü yani yarın Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA