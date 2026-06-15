Anlık Altın Fiyatları 15 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? (15 HAZİRAN 2026)

Haftanın ilk işlem gününde tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği yatırım aracı olan gram altın, ons fiyatındaki toparlanma eğiliminin etkisiyle güne hareketli başladı. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel verilerine göre, 15 Haziran sabahı itibarıyla standard gram altın alış fiyatı 6.435,26 TL seviyesinden işlem görürken, satış fiyatı ise 6.436,08 TL sınırında yer alıyor.