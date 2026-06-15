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Anlık Altın Fiyatları 15 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 06:43
Anlık Altın Fiyatları 15 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?
Yeni haftanın ilk gününde iç ve dış piyasalardaki hareketlilik sürerken, yatırımcılar canlı altın fiyatları takibine başladı. Ons altındaki küresel değişimler ve döviz kurundaki son durum, iç piyasada sarı metal kurlarına doğrudan yansıyor. Peki, Kapalıçarşı güncel verilerine göre tam, yarım, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?