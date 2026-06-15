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Giriş Tarihi: 15.06.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 06:43

Anlık Altın Fiyatları 15 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni haftanın ilk gününde iç ve dış piyasalardaki hareketlilik sürerken, yatırımcılar canlı altın fiyatları takibine başladı. Ons altındaki küresel değişimler ve döviz kurundaki son durum, iç piyasada sarı metal kurlarına doğrudan yansıyor. Peki, Kapalıçarşı güncel verilerine göre tam, yarım, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

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Anlık Altın Fiyatları 15 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Küresel piyasalarda Ons değerinin 4.320 dolar seviyesinde dengelenmesiyle birlikte yurt içinde altın piyasası haftaya yukarı yönlü bir ivmeyle başladı. Güvenli liman arayışındaki tasarruf sahipleri ile düğün ve nişan hazırlığı yapan vatandaşlar, serbest piyasadaki anlık değişimleri inceliyor. 15 Haziran 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatlarında son durum şöyle.

Anlık Altın Fiyatları 15 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? (15 HAZİRAN 2026)

Haftanın ilk işlem gününde tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği yatırım aracı olan gram altın, ons fiyatındaki toparlanma eğiliminin etkisiyle güne hareketli başladı. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel verilerine göre, 15 Haziran sabahı itibarıyla standard gram altın alış fiyatı 6.435,26 TL seviyesinden işlem görürken, satış fiyatı ise 6.436,08 TL sınırında yer alıyor.

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Anlık Altın Fiyatları 15 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Düğün sezonunun tam ortasında olunması sebebiyle takı alışverişlerinin vazgeçilmezi olan çeyrek altın fiyatları yakından takip ediliyor. Haftanın ilk sabahında çeyrek altın, alış yönünde 10.618,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Anlık Altın Fiyatları 15 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Yarım Altın Alış: 21.250,00 TL

Yarım Altın Satış: 21.430,00 TL

Tam Altın Satış: 42.362,00 TL

Anlık Altın Fiyatları 15 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Cumhuriyet Altını Satış: 42.147,00 TL

22 Ayar Bilezik Gramı: 5.925,51 TL

Ons Altın Fiyatı: 4.325,34 Dolar

Anlık Altın Fiyatları 15 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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