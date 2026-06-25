ANLIK ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2026: Gram altın bugün ne kadar, düştü mü, çıktı mı?

ÇEYREK VE YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yatırım ve takı amacıyla en çok tercih edilen sarrafiye ürünlerinde de fiyatlar geriledi. Bugün çeyrek altın satış fiyatı 9.938 TL seviyesine kadar çekilirken, alış fiyatı ise 9.841 TL bandında dalgalanıyor. Yarım altın tarafında ise satış fiyatı 19.852 TL olarak güncellenerek alıcı bulmaya devam ediyor.