Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ANLIK ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2026: Gram altın bugün ne kadar, düştü mü, çıktı mı?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:40

ANLIK ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2026: Gram altın bugün ne kadar, düştü mü, çıktı mı?

Altın fiyatları 25 Haziran 2026 Perşembe gününe sert düşüşlerle başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz ve uluslararası gelişmeler ışığında gram altın son ayların en düşük seviyelerine geriledi. Yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularının yanıtlarını arıyor.

  • ABONE OL
ANLIK ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2026: Gram altın bugün ne kadar, düştü mü, çıktı mı?

Küresel ekonomideki son gelişmeler ve serbest piyasadaki hareketlilik, güvenli liman arayanların odağında yer alıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın ve iç piyasadaki döviz kurlarının etkisiyle iç piyasada ibre aşağı yönü gösteriyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasadan alınan en son verilere göre güncel altın alış-satış tablosu.

ANLIK ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2026: Gram altın bugün ne kadar, düştü mü, çıktı mı?

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM VE 25 HAZİRAN VERİLERİ

Serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da işlem gören gram altın, 25 Haziran 2026 sabahında 5.961TL seviyelerinden güne başladı. Satış fiyatı ise 5962 TL'den işlem görüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANLIK ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2026: Gram altın bugün ne kadar, düştü mü, çıktı mı?

ÇEYREK VE YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yatırım ve takı amacıyla en çok tercih edilen sarrafiye ürünlerinde de fiyatlar geriledi. Bugün çeyrek altın satış fiyatı 9.938 TL seviyesine kadar çekilirken, alış fiyatı ise 9.841 TL bandında dalgalanıyor. Yarım altın tarafında ise satış fiyatı 19.852 TL olarak güncellenerek alıcı bulmaya devam ediyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2026: Gram altın bugün ne kadar, düştü mü, çıktı mı?

ONS ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, Fed'in sıkı para politikası adımlarına devam edebileceği beklentisiyle baskı altında. Ayrıca yaşanan küresel gelişmelerde rakamlar üzerinde etkili. Haftanın bu işlem gününde ons altın 3.996 dolar seviyesine kadar gerileyerek kritik 4.000 dolar eşiğinin altına sarktı

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA