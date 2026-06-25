Haberler
Fotohaber
ANLIK ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2026: Gram altın bugün ne kadar, düştü mü, çıktı mı?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:40
ANLIK ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2026: Gram altın bugün ne kadar, düştü mü, çıktı mı?
Altın fiyatları 25 Haziran 2026 Perşembe gününe sert düşüşlerle başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz ve uluslararası gelişmeler ışığında gram altın son ayların en düşük seviyelerine geriledi. Yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularının yanıtlarını arıyor.