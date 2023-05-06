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Haberler Fotohaber Anneler Günü mesajları 2023: En güzel, anlamlı, resimli Anneler Günü kutlama mesajları
Giriş Tarihi: 06.05.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 13:50

Anneler Günü mesajları 2023: En güzel, anlamlı, resimli Anneler Günü kutlama mesajları

Mayıs ayının ikinci haftası Anneler Günü kutlanacak. Annelerin onurlandırıldığı ve toplumdaki etkisinin gösterildiği günde Anneler Günü mesajları ve sözleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Anneler Günü mesajları ve sözleri ile 2023 En güzel, anlamlı, resimli Anneler Günü kutlama mesajları

Anneler Günü mesajları 2023: En güzel, anlamlı, resimli Anneler Günü kutlama mesajları

Her yıl mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene de coşkuyla kutlanacak. Anneler gününe kısa zaman kala vatandaşlar hem resimli Anneler Günü mesajları ve sözleri araştırıyor, hem de "Anneler Günü ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, 2023 yılına özel Anneler Günü mesajları

Anneler Günü mesajları 2023: En güzel, anlamlı, resimli Anneler Günü kutlama mesajları

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

- Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.

- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

- Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

- Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

- Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

- Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

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Anneler Günü mesajları 2023: En güzel, anlamlı, resimli Anneler Günü kutlama mesajları

Acılarımızı azaltan, sevinçlerimizi çoğaltan, giymeyip giydiren, evlatlarının başarısı, huzuru ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Varlığıyla bizlere güç veren, çalışan, üreten, gücümüze güç katan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Tarifi imkansız sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın simgesi saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Çocuklarını 9 ay karnında, 9 yıl kucağında ve ömür boyu yüreğinde taşıyan annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Anneler Günü mesajları 2023: En güzel, anlamlı, resimli Anneler Günü kutlama mesajları

RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJI

* Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.

* Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

* Canımızdan çok sevdiğimiz tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dolu bir yaşam sürmeleri dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım

* Ana gibi yar olmaz. Anneler ailenin direği, temel taşıdır. Onları yılda bir kez değil, her zaman başımızın tacı yapmalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

* Şefkatin timsali olan, hayatını evlatlarına adayan tüm annelerimizin anneler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Anneler Günü mesajları 2023: En güzel, anlamlı, resimli Anneler Günü kutlama mesajları
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