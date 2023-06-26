Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Antalya bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Antalya Kurban Bayram namazı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 19:13 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 19:19

Antalya bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Antalya Kurban Bayram namazı saat kaçta?

2023 yılı Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Antalya ilimizde sabah saatlerinde bayram namazı kılmak için camilere gidecek olanlar yoğun olarak Antalya bayram namazı saati ile ilgili detayları merak ederek 28 Haziran Antalya Kurban Bayramı namazı vakti ne zaman? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Diyanet ile Antalya bayram namazı saati ve tüm detaylar.

Antalya bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Antalya Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Antalya Bayram namazı saati, 28 Haziran günü kılınacak olan bayram namazı öncesinde merak edilerek 28 Haziran Antalya Kurban Bayramı namazı vakti ne zaman? şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

2023 Antalya Kurban Bayramı namazı vakti ve ayrıntılar şöyle;

Antalya bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Antalya Kurban Bayram namazı saat kaçta?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NE ZAMAN?

2023 yılında Kurban Bayramı namazı 28 Haziran 2023 Çarşamba günü tüm yurtta kılınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Antalya Kurban Bayram namazı saat kaçta?

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

28 Haziran Çarşamba günü kılınacak olan Kurban Bayramı namazı Antalya ilimizde saat 06:13'te kılınacak.

Antalya bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Antalya Kurban Bayram namazı saat kaçta?

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN HÜKMÜ NEDİR, KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Antalya bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Antalya Kurban Bayram namazı saat kaçta?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

SON DAKİKA