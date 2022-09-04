Antalya Tramvay Durakları İsimleri - Antalya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Antalya Tramvay Durak İsimleri

Antalya tramvay sistemi 2010 senesinden bu yana hizmet veren bir ulaşım şeklidir. Yaklaşık olarak 11 km uzunluğunda bir sistemdir. 29 tane de yolcu istasyonu bulunuyor. Tüm istasyonlarda yaya geçişleri en güvenli şekilde sağlanıyor. Antalya tramvay yolcu durakları az olsa da şehrin birçok yerine kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir. 2016 senesinde bu sistem EXPO ve havalimanına da bağlanan ikinci etap sistem ile hizmetlerine daha geniş bir çerçevede hizmet vermeye başlamıştır. Raylı sistem hattı yaklaşık olarak 30 km'ye kadar çıkarılmıştır. Tramvay duraklarının isimleri ise şu şekildedir: