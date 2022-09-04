Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Antalya Tramvay Durakları İsimleri - Antalya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 09:43

Antalya Tramvay Durakları İsimleri - Antalya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Antalya tramvay durakları isimleri şehir içi seyahatler açısından bilinmesi gerekenlerdir. Turizm şehirlerinden biri olan Antalya'da daha ucuz ve hızlı bir ulaşım için tramvay oldukça tercih edilen bir sistemdir. Bu bakımdan Antalya tramvay durakları oldukça merak ediliyor. Hem yerli hem de yabancı kişiler için Antalya tramvay hattı en çok kullanılan ulaşım seçeneği olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Antalya tramvay hattı güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri hakkında en detaylı bilgileri sizlere sunduk.

Antalya Tramvay Durakları İsimleri - Antalya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Antalya tramvay durakları isimleri istasyon sayısına göre belirlenir. Şehir içi ulaşımda çok sık kullanılan Antalya tramvay güzergahı kişilerin istedikleri yere gidebilmelerinde önemlidir. Ancak hangi duraktan binilmesi ve hangi durakta inilmesi gerektiği önemli noktalardır. Bunun yanında Antalya tramvay durakları arası kaç dakika soruları da önem taşır. Antalya tramvay hattı güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri konusunda en detaylı bilgileri sizlerle paylaştık.

Antalya Tramvay Durakları İsimleri - Antalya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Antalya Tramvay Durak İsimleri

Antalya tramvay sistemi 2010 senesinden bu yana hizmet veren bir ulaşım şeklidir. Yaklaşık olarak 11 km uzunluğunda bir sistemdir. 29 tane de yolcu istasyonu bulunuyor. Tüm istasyonlarda yaya geçişleri en güvenli şekilde sağlanıyor. Antalya tramvay yolcu durakları az olsa da şehrin birçok yerine kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir. 2016 senesinde bu sistem EXPO ve havalimanına da bağlanan ikinci etap sistem ile hizmetlerine daha geniş bir çerçevede hizmet vermeye başlamıştır. Raylı sistem hattı yaklaşık olarak 30 km'ye kadar çıkarılmıştır. Tramvay duraklarının isimleri ise şu şekildedir:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya Tramvay Durakları İsimleri - Antalya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
  • Müze
  • Eğitim Araştırma Hastanesi
  • Meltem
  • Akdeniz Üniversitesi
  • Üniversite Hastanesi
  • Kültür
  • Yenidoğan
  • Batıgar
  • Sakarya
  • Atatürk
  • Zafer
  • Yıldırım Beyazıt
  • Erdem Beyazıt
  • Şehitler Parkı
  • Kepez Belediye
  • Yeşilırmak
  • Gündoğdu
  • Sütçüler
  • Gazi
  • Kuzeyyaka
  • Fevzi Çakmak
  • Ulubatlı Hasan
  • Süleyman Demirel
  • Şelale
  • Karşıyaka
  • Aydoğmuş
  • Aktoprak
  • Kepezpark
  • Varsak

Durakları kişilerin Antalya'da istediği lokasyona gidebilmek için kullanabilecekleri duraklardır. Her durak arasındaki mesafe ise farklılık gösteriyor. Ancak tramvay ile duraklar arası mesafe çok fazla değildir.

Antalya Tramvay Durakları İsimleri - Antalya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Antalya Tramvay Duraklar Arası Mesafe Kaç Dakika?

Antalya tramvay sıklığı 13 dakikadır. Yani her durakta bekleme süresi genelde 13 dakika olarak hesaplanmıştır. Haftanın 7 günü tramvaylar hizmet veriyor. Sabahları 06:29'da başlayan tramvay sistemi 23:45'te çalışması son buluyor. Bu saatler arasında da her durakta tramvaya binebilme imkanı bulunuyor.

Antalya Tramvay Durakları İsimleri - Antalya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Antalya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Antalya tramvay hattının düzenli güzergah bilgileri için tramvay haritasını incelemek mümkündür. Kişiler tramvaya binerek son derece hızlı bir ulaşım imkanı elde edebilirler. Çalışma saatleri düzenli olup her gün hizmet alabilme imkanınız bulunuyor. Gerçek zamanlı olarak sefer saatlerini görebilmek için ise Antalya tramvay hattı güzergah haritasını inceleyebilirsiniz. Haftanın 7 gününde de tramvay hizmeti alabilme şansı bulunuyor.

SON DAKİKA