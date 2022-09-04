Antalya Tramvay Durakları İsimleri - Antalya Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Antalya tramvay durakları isimleri şehir içi seyahatler açısından bilinmesi gerekenlerdir. Turizm şehirlerinden biri olan Antalya'da daha ucuz ve hızlı bir ulaşım için tramvay oldukça tercih edilen bir sistemdir. Bu bakımdan Antalya tramvay durakları oldukça merak ediliyor. Hem yerli hem de yabancı kişiler için Antalya tramvay hattı en çok kullanılan ulaşım seçeneği olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Antalya tramvay hattı güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri hakkında en detaylı bilgileri sizlere sunduk.