Giriş Tarihi: 17.05.2023 02:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 02:00

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ || Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF final sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?

AÖF final tarihleri 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 bahar dönemi vize sınavları geçtiğimiz günlerde online yapıldı ve sonuçları açıklandı. Bu noktada, "AÖF final sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?" sorusu yanıt aramakta. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları sonrası yaz okulu ile dönem sona ermiş olacak. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi gün? AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi? İşte detaylar