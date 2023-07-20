AÖF TABAN PUANLARI LİSTESİ! 2023 AÖF Açıköğretim üniversite 2 ve 4 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tablosu

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonunda gözler bu kez üniversite taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili detaylara çevrildi. Açıköğretim üzerinden eğitimlerini sürdürmek isteyen vatandaşlar 2023 AÖF önlisans ve lisans taban puanları şeklinde araştırmalar da hız kazandı. Tercihlerin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri aralığında yapılacağı biliniyor. Açıköğretim AÖF taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuyla beraber duyurulmuştu. İşte 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları gibi merak edilen tüm detaylar…