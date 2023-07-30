AÖF BÖLÜMLERİ VE PUANLARI TABLOSU 2023: 2 ve 4 yıllık Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları (AÖF, ATA AÖF ve AUZEF)

Açıköğretim 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri, taban puanları ve başarı sıralaması üniversite tercih döneminin başlamasıyla gündem konusu olmayı başardı. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları YKS tercih kılavuzu ile öğrencilerin erişimine açıldı. Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları 2023 hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, Açıköğretim 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri neler, kaç puan gerekiyor? İşte, AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları bilgisi…