AÖF BÖLÜMLERİ VE PUANLARI TABLOSU 2023: 2 ve 4 yıllık Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları (AÖF, ATA AÖF ve AUZEF)

AÖF bölümleri ve sıralamaları 2023 TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşen YKS sınavı tercih işlemleri süratle devam ederken gündem konusu olmayı başardı. Yeni eğitim öğretim döneminde üniversite sıralarında oturacak olan binlerce kişi 2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları ve başarı sıralaması 2023 hakkında araştırmalar yapıyor. Öğrenciler üniversite tercih maratonunda, AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanlarına göre tercihlerine yön verecekler. Peki, Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölüm taban puanları açıklandı mı? AÖF, ATA AÖF ve AUZEF hangi bölümler var? İşte, tüm merak edilenler...