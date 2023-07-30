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Haberler Fotohaber AÖF BÖLÜMLERİ VE PUANLARI TABLOSU 2023: 2 ve 4 yıllık Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları (AÖF, ATA AÖF ve AUZEF)
Giriş Tarihi: 30.07.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 10:02

AÖF BÖLÜMLERİ VE PUANLARI TABLOSU 2023: 2 ve 4 yıllık Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları (AÖF, ATA AÖF ve AUZEF)

Açıköğretim 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri, taban puanları ve başarı sıralaması üniversite tercih döneminin başlamasıyla gündem konusu olmayı başardı. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları YKS tercih kılavuzu ile öğrencilerin erişimine açıldı. Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları 2023 hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, Açıköğretim 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri neler, kaç puan gerekiyor? İşte, AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları bilgisi…

AÖF BÖLÜMLERİ VE PUANLARI TABLOSU 2023: 2 ve 4 yıllık Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları AÖF, ATA AÖF ve AUZEF

AÖF bölümleri ve sıralamaları 2023 TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşen YKS sınavı tercih işlemleri süratle devam ederken gündem konusu olmayı başardı. Yeni eğitim öğretim döneminde üniversite sıralarında oturacak olan binlerce kişi 2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları ve başarı sıralaması 2023 hakkında araştırmalar yapıyor. Öğrenciler üniversite tercih maratonunda, AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanlarına göre tercihlerine yön verecekler. Peki, Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölüm taban puanları açıklandı mı? AÖF, ATA AÖF ve AUZEF hangi bölümler var? İşte, tüm merak edilenler...

AÖF BÖLÜMLERİ VE PUANLARI TABLOSU 2023: 2 ve 4 yıllık Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları AÖF, ATA AÖF ve AUZEF

AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?
Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversites, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bulunuyor.

Açıköğretim Fakültesi 2023 taban puanları 2023 YKS tercih kılavuzunda yer alıyor.

AÇIKÖĞRETİM 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

(Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri için 25-26. sf. bakınız.)

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AÖF BÖLÜMLERİ VE PUANLARI TABLOSU 2023: 2 ve 4 yıllık Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları AÖF, ATA AÖF ve AUZEF

AUZEF HANGİ BÖLÜMER VAR?
4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET VE PAZARLAMA (YENİ)
GRAFİK TASARIMI
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İLAHİYAT (YENİ)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI

AÖF BÖLÜMLERİ VE PUANLARI TABLOSU 2023: 2 ve 4 yıllık Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları AÖF, ATA AÖF ve AUZEF

ATA AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?
ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler (İlahiyat)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

AÖF BÖLÜMLERİ VE PUANLARI TABLOSU 2023: 2 ve 4 yıllık Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları AÖF, ATA AÖF ve AUZEF

LİSANS BÖLÜMLERİ

Çocuk Gelişimi Lisans

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık Lisans

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi Lisans

Sosyal Hizmet Lisans

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

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