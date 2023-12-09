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Haberler Fotohaber AÖF CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Açıköğretim AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 09.12.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 10:09

AÖF CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Açıköğretim AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

2023 2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek. AÖF ara sınavı ilk oturum 9 aralık Cumartesi (bugün) saat 10.00'da başladı. Sınavda her ders için 20 adet soru sorulacak ve 30'ar dakika süre verilecek. Derslerden başarılı sayılmanız için ise ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Peki, Açıköğretim AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Açıköğretim AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Açıköğretim AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 9-10 Aralık tarihinde gerçekleşen AÖF sınavlarının cevap anahtarı ekampüs sisteminde yer alan "Çıkmış sınav soruları" sekmesinde yer alır. sınav sonrası öğrencilerin sık sık ziyaret etöeye başladığı https://ekampus.anadolu.edu.tr/ sitesinde yoğunluk başladı. Peki, AÖF cevap anahtarı 2023-2024 yayımlandı mı?

AÖF CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Açıköğretim AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav soruları ve cevapları için sınavın ardından henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ara (Vize) sınavı cevap anahtarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

AÖF güz dönemi vize sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer almaktadır.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

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AÖF CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Açıköğretim AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresinden ilan ediliyor.

AÖF CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Açıköğretim AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | AÖF SINAV TARİHLERİ

Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları; 20-21 Ocak 2024,

AÖF bahar dönemi ara sınavları; 20-21 Nisan tarihinde,

Dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Açıköğretim AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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