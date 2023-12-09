Giriş Tarihi: 09.12.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 10:09

AÖF CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Açıköğretim AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

2023 2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek. AÖF ara sınavı ilk oturum 9 aralık Cumartesi (bugün) saat 10.00'da başladı. Sınavda her ders için 20 adet soru sorulacak ve 30'ar dakika süre verilecek. Derslerden başarılı sayılmanız için ise ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Peki, Açıköğretim AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?