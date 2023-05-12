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Haberler Fotohaber AÖF SINAV TARİHLERİ FİNAL 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, online mi yüz yüze mi yapılacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 07:42

AÖF SINAV TARİHLERİ FİNAL 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, online mi yüz yüze mi yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi üzerinde sınav tarihleri sorgulanıyor. AÖF final sınavları ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler, vize sınavları ardından dönem bitirme sınavları için araştırmalara hız kazandırdı. Sınav takvimi belli olurken dönem sonu sınavlarının Haziran ayında gerçekleşeceği duyuruldu. AÖF final sınav tarihleri 2023 için geri sayım başladı. Öte yandan sınavların nasıl yapılacağı da merak konusu. Peki, AÖF final sınavları online mi, yüz yüze mi yapılacak? İşte, AÖF sınav tarihleri 2023 Bahar dönemi…

AÖF SINAV TARİHLERİ FİNAL 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, online mi yüz yüze mi yapılacak?

AÖF final tarihleri gündemdeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim programlarında okuyan öğrenciler Türkiye'nin dört bir yanından sınavlara katılım sağılıyor. "aof.anadolu.edu.tr" üzerinden bilgilere ulaşan öğrenciler AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi sorularına yanıt arıyor. Ders geçmek için hazırlıklar devam ediyor. İşte, AÖF final sınav tarihleri 2023 Bahar dönemi takvimi…

AÖF SINAV TARİHLERİ FİNAL 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, online mi yüz yüze mi yapılacak?

2023 AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ: AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı sınavları hakkında beklenen açıklama geldi.

Yapılan açıklama kapsamında AÖF final sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF SINAV TARİHLERİ FİNAL 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, online mi yüz yüze mi yapılacak?

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları çevrimiçi (online) olarak esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

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AÖF SINAV TARİHLERİ FİNAL 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, online mi yüz yüze mi yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ

AÖF yaz okulu 3 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

AÖF yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ FİNAL 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, online mi yüz yüze mi yapılacak?

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası ve şifre veya e-Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.

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