AÖF SINAV TARİHLERİ FİNAL 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, online mi yüz yüze mi yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi üzerinde sınav tarihleri sorgulanıyor. AÖF final sınavları ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler, vize sınavları ardından dönem bitirme sınavları için araştırmalara hız kazandırdı. Sınav takvimi belli olurken dönem sonu sınavlarının Haziran ayında gerçekleşeceği duyuruldu. AÖF final sınav tarihleri 2023 için geri sayım başladı. Öte yandan sınavların nasıl yapılacağı da merak konusu. Peki, AÖF final sınavları online mi, yüz yüze mi yapılacak? İşte, AÖF sınav tarihleri 2023 Bahar dönemi…