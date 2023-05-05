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Haberler Fotohaber AÖF FİNAL SINAVLARI 2023 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:24

AÖF FİNAL SINAVLARI 2023 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF final tarihleri 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Online yapılan vize sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanırken öğrenciler, AÖF final online mı olacak yüz yüze mi sorusuna yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları sonrası final mayıs ayının sonunda yapılacak. Öğrenciler bu noktada "AÖF final sınavları ne zaman 2023?" sorusunu yöneltiyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte konu hakkında detaylar

AÖF FİNAL SINAVLARI 2023 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı yüz yüze mi soruları öğrenciler tarafından sıklıkla aratılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi yaşanan iki büyük depremden sonra güncellenirken, vize sınavları YÖK kararı gereği online oldu. Peki, AÖF sınavları online mı olacak? İşte detaylar

AÖF FİNAL SINAVLARI 2023 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.

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AÖF FİNAL SINAVLARI 2023 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

AÖF FİNAL SINAVLARI 2023 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SINAVLARI 2023 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÇIKÖĞRETİM FİNAL SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavı 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Bunun yanında Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.

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