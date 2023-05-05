Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:24

AÖF FİNAL SINAVLARI 2023 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF final tarihleri 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Online yapılan vize sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanırken öğrenciler, AÖF final online mı olacak yüz yüze mi sorusuna yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları sonrası final mayıs ayının sonunda yapılacak. Öğrenciler bu noktada "AÖF final sınavları ne zaman 2023?" sorusunu yöneltiyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte konu hakkında detaylar