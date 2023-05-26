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Haberler Fotohaber AÖF sınav tarihleri 2023 takvimi: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 10:28

AÖF sınav tarihleri 2023 takvimi: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF final sınav tarihleri 2023 takvimi bahar dönemi için netleşti. Mayıs ayında yapılması beklenen final sınavları YÖK tarafından alınan karar doğrultusunda Haziran ayına ertelendi. Dönem sonuna yaklaşılırken AÖF final sınavları ne zaman 2023, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından paylaşılan sınav takvimi ile ''AÖF sınav tarihleri ertelendi mi?''' sorusu yanıt buldu. Öte yandan bahar dönemi bitirme sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da belli oldu. Peki, AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak, nasıl olacak? İşte, 2023 Bahar dönemi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ve konu hakkında detaylar…

AÖF sınav tarihleri 2023 takvimi: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF final sınavları ne zaman 2023, hangi tarihte yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı akademik takvimi güncellendi. Takvime göre bahar dönemi bitirme sınavları haziran ayında yapılacak. Çalışmalarını sürdüren binlerce açıköğretim öğrencisi ise sınavların nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Hatırlanacağı üzere vize sınavları çevrim içi düzenlenmişti. AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi olacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, AÖF final sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri 2023 takvimi.

AÖF sınav tarihleri 2023 takvimi: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

2023 AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ: AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı sınavları hakkında beklenen açıklama geldi.

Yapılan açıklama kapsamında AÖF final sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF sınav tarihleri 2023 takvimi: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları çevrimiçi (online) olarak esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

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AÖF sınav tarihleri 2023 takvimi: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ

AÖF yaz okulu 3 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

AÖF yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF sınav tarihleri 2023 takvimi: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası ve şifre veya e-Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.

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