AÖF sınav tarihleri 2023 takvimi: AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

Giriş Tarihi: 26.05.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 10:28

AÖF final sınav tarihleri 2023 takvimi bahar dönemi için netleşti. Mayıs ayında yapılması beklenen final sınavları YÖK tarafından alınan karar doğrultusunda Haziran ayına ertelendi. Dönem sonuna yaklaşılırken AÖF final sınavları ne zaman 2023, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından paylaşılan sınav takvimi ile ''AÖF sınav tarihleri ertelendi mi?''' sorusu yanıt buldu. Öte yandan bahar dönemi bitirme sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da belli oldu. Peki, AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak, nasıl olacak? İşte, 2023 Bahar dönemi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ve konu hakkında detaylar…