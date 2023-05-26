AÖF final sınavları ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÖF final sınav tarihleri 2023, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yüzünden tekrardan ertelendi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 bahar dönemi sınavları için bekleyiş sürerken, "AÖF final sınavları ne zaman 2023?" sorusu sıklıkla soruluyor. E sınav adresi üzerinden Anadolu Üniversitesi açık öğretim öğrencileri vize sınavlarını başarıyla verirken, final sınavları hakkında araştırmalar da devam ediyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihlerde? İşte konu hakkında detaylar