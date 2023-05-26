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Haberler Fotohaber AÖF final sınavları ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 19:06 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 19:07

AÖF final sınavları ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÖF final sınav tarihleri 2023, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yüzünden tekrardan ertelendi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 bahar dönemi sınavları için bekleyiş sürerken, "AÖF final sınavları ne zaman 2023?" sorusu sıklıkla soruluyor. E sınav adresi üzerinden Anadolu Üniversitesi açık öğretim öğrencileri vize sınavlarını başarıyla verirken, final sınavları hakkında araştırmalar da devam ediyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihlerde? İşte konu hakkında detaylar

AÖF final sınavları ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı yüz yüze mi soruları öğrenciler tarafından sıklıkla aratılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi yaşanan iki büyük depremden sonra güncellenirken, YÖK'ün aldığı karar doğrultusunda sınavlar online olmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte sınav tarihlerinde güncellemeye gidildi. Peki, AÖF final sınavı ne zaman 2023? AÖF sınavları online mı olacak? İşte detaylar

AÖF final sınavları ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

2023 AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ: AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı sınavları hakkında beklenen açıklama geldi.

Yapılan açıklama kapsamında AÖF final sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF final sınavları ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları çevrimiçi (online) olarak esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

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AÖF final sınavları ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ

AÖF yaz okulu 3 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

AÖF yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF final sınavları ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası ve şifre veya e-Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.

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