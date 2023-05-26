AÖF final sınavları ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası ve şifre veya e-Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.