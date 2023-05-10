AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ PAYLAŞILDI! Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF final tarihleri 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için sonuçlar geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. Dönem sonuna yaklaşılırken final sınavları için araştırmalar hız kazandı. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler AÖF final sınavları ne zaman 2023, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan akademik takvime göre, finaller mayıs ayında yapılacak. YÖK kararı ile online düzenlenen vize sınavları sonrası AÖF final sınavları online mı olacak yüz yüze mi, nasıl yapılacak merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar…