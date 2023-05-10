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Haberler Fotohaber AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ PAYLAŞILDI! Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:21

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ PAYLAŞILDI! Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF final tarihleri 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için sonuçlar geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. Dönem sonuna yaklaşılırken final sınavları için araştırmalar hız kazandı. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler AÖF final sınavları ne zaman 2023, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan akademik takvime göre, finaller mayıs ayında yapılacak. YÖK kararı ile online düzenlenen vize sınavları sonrası AÖF final sınavları online mı olacak yüz yüze mi, nasıl yapılacak merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar…

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ YAYINDA! Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF final sınavları ne zaman 2023, ayın kaçında yapılacak soruları yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri dönem sonu sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı akademik takvimine göre bahar dönemi final sınavları mayıs ayında yapılacak. Peki, AÖF final online mı olacak yüz yüze mi merak ediliyor. Peki, AÖF sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav tarihleri 2023 takvimi ve konu ile ilgili tüm detaylar

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ YAYINDA! Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi?

2023 AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ: AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı akademik takvimine göre, bahar dönemi dönem sonu sınavları için tarihler belli oldu.

Yayınlanan takvime göre, AÖF final sınavları 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

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AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ YAYINDA! Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

Ancak sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili kararın en geç sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ YAYINDA! Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi?

Sınavlar yüz yüze yapılması durumunda öğrencilere ait sınav giriş belgesi hazırlanacak ve sınav yerleri, sınavın yapılacağı okul, salon ve sıra numarası gibi bilgiler ilan edilecek.

Vize sınavları, alınan karar gereği çevrimiçi yapılmıştı. Finallerin de online olması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi'nden konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ YAYINDA! Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ

AÖF yaz okulu 3 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

AÖF yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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