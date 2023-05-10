AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ PAYLAŞILDI! Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

Sınavlar yüz yüze yapılması durumunda öğrencilere ait sınav giriş belgesi hazırlanacak ve sınav yerleri, sınavın yapılacağı okul, salon ve sıra numarası gibi bilgiler ilan edilecek.

Vize sınavları, alınan karar gereği çevrimiçi yapılmıştı. Finallerin de online olması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi'nden konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.