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Haberler Fotohaber AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:32

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF final tarihleri 2023 takvimi dönem sonuna kısa süre kala araştırılmaya başladı. Haziran ayına sayılı günler kalırken final sınavları gündemdeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi bitirme sınavları için takvim geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. AÖF final sınavları ne zaman 2023, hangi tarihte yapılacak soruları yanıt aramaya başladı. Finaller yayınlanan takvim doğrultusunda haziran ayında yapılacak. Hatırlanacağı üzere vize sınavları YÖK kararı ile online düzenlenmişti. Şimdi AÖF final sınavları online mı olacak yüz yüze mi, nasıl yapılacak sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar…

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ BELLİ OLDU: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF final sınavları ne zaman 2023 bahar dönemi için sorgulanmaya başladı. Binlerce açıköğretim öğrencisi dönem sonu sınavları için çalışmalarına devam ediyor. Haziran ayına sayılı günler kalırken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı akademik takvimi güncellendi. Buna göre bahar dönemi final sınavları haziran ayında yapılacak. Sınavların nasıl yapılacağını merak edenler AÖF final online mı olacak yüz yüze mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav tarihleri 2023 takvimi.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ BELLİ OLDU: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

2023 AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ: AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı sınavları hakkında beklenen açıklama geldi.

Yapılan açıklama kapsamında AÖF final sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ BELLİ OLDU: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları çevrimiçi (online) olarak esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

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AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ BELLİ OLDU: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ

AÖF yaz okulu 3 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

AÖF yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ BELLİ OLDU: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası ve şifre veya e-Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.

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