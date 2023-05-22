AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF final tarihleri 2023 takvimi dönem sonuna kısa süre kala araştırılmaya başladı. Haziran ayına sayılı günler kalırken final sınavları gündemdeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi bitirme sınavları için takvim geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. AÖF final sınavları ne zaman 2023, hangi tarihte yapılacak soruları yanıt aramaya başladı. Finaller yayınlanan takvim doğrultusunda haziran ayında yapılacak. Hatırlanacağı üzere vize sınavları YÖK kararı ile online düzenlenmişti. Şimdi AÖF final sınavları online mı olacak yüz yüze mi, nasıl yapılacak sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar…