AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF final sınavları ne zaman 2023 bahar dönemi için sorgulanmaya başladı. Binlerce açıköğretim öğrencisi dönem sonu sınavları için çalışmalarına devam ediyor. Haziran ayına sayılı günler kalırken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı akademik takvimi güncellendi. Buna göre bahar dönemi final sınavları haziran ayında yapılacak. Sınavların nasıl yapılacağını merak edenler AÖF final online mı olacak yüz yüze mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav tarihleri 2023 takvimi.