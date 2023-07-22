AÖF kayıt tarihleri 2023-2024: Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS tercihlerinin yaklaşmasıyla beraber AÖF kayıt işlemleri konusu da gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nden kayıt tarihleri ile ilgili duyuru yapılmış ve 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin detaylar böylelikle belli olmuştu. Başvuru ve kayıt tarihleri konusuna netlik kazandıran açıklama sonrası adayların konu ile ilgili araştırmaları daha da arttı. Peki, AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen o detaylar...
|GÜZ DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Süre
|- İkinci Üniversite
|21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
|57 gün
|- ÖSYS Yeni Kayıt
|28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
|5 gün
|- ANADOLUYÖS
|21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
|57 gün
|- Dikey Geçiş (DGS)
|ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
|-
|- Ek Yerleştirme
|ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
|-
|- Sağlık Lisans Tamamlama
|YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
|-
|- Yatay Geçiş
|11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
|5 gün
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- Yatay Geçiş Ders Ekleme***
|09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
|8 gün
|- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil)
|02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
|15 gün
|BAHAR DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Süre
|- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil)
|05 Şubat 2024 Pazartesi- 16 Şubat 2024 Cuma
|12 gün
|YAZ OKULU
|Kayıt Türü
|Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Süre
|- Ders Seçme
|01 Temmuz 2024 Pazartesi- 05 Temmuz 2024 Cuma
|5 gün
* ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.
** Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.
*** Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.
|Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri
|02 Ekim 2023- 21 Ocak 2024 (16 Hafta)
|Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri
|05 Şubat 2024- 26 Mayıs 2024 (16 Hafta)
|Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri
|01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 (7 Hafta)