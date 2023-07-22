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Haberler Fotohaber AÖF kayıt tarihleri 2023-2024: Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.07.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 19:53

AÖF kayıt tarihleri 2023-2024: Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS tercihlerinin yaklaşmasıyla beraber AÖF kayıt işlemleri konusu da gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nden kayıt tarihleri ile ilgili duyuru yapılmış ve 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin detaylar böylelikle belli olmuştu. Başvuru ve kayıt tarihleri konusuna netlik kazandıran açıklama sonrası adayların konu ile ilgili araştırmaları daha da arttı. Peki, AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen o detaylar...

AÖF kayıt tarihleri 2023-2024: Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenimini Anadolu Üniversitesi aracılığıyla sürdürmeye devam etmek isteyen bireyler AÖF kayıt tarihleri araştırmasına çıktı. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyacak adaylar kurumun duyurduğu tarihlerde kayıtlara ilişkin işlemleri tamamlaması gerekiyor. Bu noktada ise "2023 açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ve tüm detaylar...

AÖF kayıt tarihleri 2023-2024: Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

2023-2024 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri
Çevrimiçi (Online) Başvuru, Kayıt ve Kayıt Yenileme/Ders Seçimi Tarihleri*

GÜZ DÖNEMİ
Kayıt Türü Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
- İkinci Üniversite 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi 57 gün
- ÖSYS Yeni Kayıt 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma 5 gün
- ANADOLUYÖS 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi 57 gün
- Dikey Geçiş (DGS) ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. -
- Ek Yerleştirme ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. -
- Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. -
- Yatay Geçiş 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma 5 gün

- Yatay Geçiş Ders Ekleme***

 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi 8 gün
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi 15 gün
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AÖF kayıt tarihleri 2023-2024: Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
BAHAR DÖNEMİ
Kayıt Türü Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) 05 Şubat 2024 Pazartesi- 16 Şubat 2024 Cuma 12 gün

YAZ OKULU
Kayıt Türü Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
- Ders Seçme 01 Temmuz 2024 Pazartesi- 05 Temmuz 2024 Cuma 5 gün

* ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

** Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

*** Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri 02 Ekim 2023- 21 Ocak 2024 (16 Hafta)
Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri 05 Şubat 2024- 26 Mayıs 2024 (16 Hafta)
Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 (7 Hafta)
AÖF kayıt tarihleri 2023-2024: Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci sona erdi.

03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de son buldu.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşti.

AÖF kayıt tarihleri 2023-2024: Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

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