Giriş Tarihi: 22.07.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 19:53

AÖF kayıt tarihleri 2023-2024: Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS tercihlerinin yaklaşmasıyla beraber AÖF kayıt işlemleri konusu da gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nden kayıt tarihleri ile ilgili duyuru yapılmış ve 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin detaylar böylelikle belli olmuştu. Başvuru ve kayıt tarihleri konusuna netlik kazandıran açıklama sonrası adayların konu ile ilgili araştırmaları daha da arttı. Peki, AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen o detaylar...