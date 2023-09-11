AÖF sınavsız ikinci üniversite kaydı, kayıt yenileme işlemleri bugün mü? AÖF kayıtları son günü ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim görecek olan adaylar. AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme işlemi online ekranlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Açıktan ikinci üniversite okumak isteyen adayların gündeminde kayıtların on günü ne zaman, harç ücretleri ne kadar soruları yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ders seçimi nasıl yapılır? İşte, AÖF 2023-2024 kayıt yenileme takvimi…