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Haberler Fotohaber AÖF sınavsız ikinci üniversite kaydı, kayıt yenileme işlemleri bugün mü? AÖF kayıtları son günü ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 11.09.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:30

AÖF sınavsız ikinci üniversite kaydı, kayıt yenileme işlemleri bugün mü? AÖF kayıtları son günü ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Açık Öğretim Fakülteleri kayıtlarının başlangıç tarihi ve kayıtların son günü adaylar tarafından araştırılıyor. Yeni kayıt, AÖF kayıt yenileme gibi işlemleri yapmak isteyen adaylar harç ücretlerinin ne kadar olduğunu da araştırıyor. 2023-2024 dönemi için kayıtların ne zaman biteceği ve son güne kadar kayıt yapıp yapılamayacağı da merak ediliyor. Peki, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlıyor, son gün ne zaman? AÖF harç ücretleri ne kadar? İşte AÖF kayıt yenileme takvimi…

AÖF sınavsız ikinci üniversite kaydı, kayıt yenileme işlemleri bugün mü? AÖF kayıtları son günü ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim görecek olan adaylar. AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme işlemi online ekranlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Açıktan ikinci üniversite okumak isteyen adayların gündeminde kayıtların on günü ne zaman, harç ücretleri ne kadar soruları yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ders seçimi nasıl yapılır? İşte, AÖF 2023-2024 kayıt yenileme takvimi…

AÖF sınavsız ikinci üniversite kaydı, kayıt yenileme işlemleri bugün mü? AÖF kayıtları son günü ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2023-2024 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecektir.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

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AÖF sınavsız ikinci üniversite kaydı, kayıt yenileme işlemleri bugün mü? AÖF kayıtları son günü ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

AÖF sınavsız ikinci üniversite kaydı, kayıt yenileme işlemleri bugün mü? AÖF kayıtları son günü ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2023 KAYIT TAKVİMİ

İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma

ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

AÖF sınavsız ikinci üniversite kaydı, kayıt yenileme işlemleri bugün mü? AÖF kayıtları son günü ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacak. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecek.

2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacak.

Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilir.

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

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