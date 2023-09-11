Giriş Tarihi: 11.09.2023 23:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:30
AÖF sınavsız ikinci üniversite kaydı, kayıt yenileme işlemleri bugün mü? AÖF kayıtları son günü ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Açık Öğretim Fakülteleri kayıtlarının başlangıç tarihi ve kayıtların son günü adaylar tarafından araştırılıyor. Yeni kayıt, AÖF kayıt yenileme gibi işlemleri yapmak isteyen adaylar harç ücretlerinin ne kadar olduğunu da araştırıyor. 2023-2024 dönemi için kayıtların ne zaman biteceği ve son güne kadar kayıt yapıp yapılamayacağı da merak ediliyor. Peki, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlıyor, son gün ne zaman? AÖF harç ücretleri ne kadar? İşte AÖF kayıt yenileme takvimi…