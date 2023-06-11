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Haberler Fotohaber AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023 AÖS ekranı: AÖF sonuçları açıklandı mı, bahar dönemi final sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 17:10

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023 AÖS ekranı: AÖF sonuçları açıklandı mı, bahar dönemi final sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Online olarak düzenlenen sınavlara katılım sağlayan binlerce öğrenci AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarına hız kazandırmış durumda. 2023 AÖF sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS üzerinden T.C kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 3-11 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi. Toplam 4 oturumda gerçekleştirilen sınavların ardından adaylar AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. 4 yanlış bir doğruyu götürecek olup final puanları ile dönem sonu not ortalaması hesaplanacak. Söz konusu sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden erişim sağlanacak. Peki, 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte, 2023 AÖS ekranı ile AÖF sonuçları son dakika gelişmeleri!

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | AÖF FİNAL SINAV SONUCU AÇIKLANDI MI?

AÖF bahar dönemi final sınavları 3-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar AÖF sonuçları sorgulama işlemlerine başladı.

AÖF sınav sonuçları erişim ekranına ulaşmak isteyenler kurumun resmi sitesi üzerinden gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi.

İşte AÖF sınav sonuçları 2023!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruluyor ve 30'ar dakika sınav süresi veriliyor.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 25 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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