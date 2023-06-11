Giriş Tarihi: 11.06.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 17:10

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023 AÖS ekranı: AÖF sonuçları açıklandı mı, bahar dönemi final sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Online olarak düzenlenen sınavlara katılım sağlayan binlerce öğrenci AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarına hız kazandırmış durumda. 2023 AÖF sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS üzerinden T.C kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler.